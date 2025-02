MI W vs DC W, WPL 2025 2nd T20 Match Pitch Report And Weather Update: वडोदरा में मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजों का होगा बोलबाला या दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज करेंगे तख्ता पलट, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

मुंबई इंडियंस महिला बनाम दिल्ली कैपिटल महिला (Photo Credits: Twitter)

Mumbai Indians Women vs Delhi Capitals Women, WPL 2025 2nd Match: महिला प्रीमियर लीग 2025 (Women's Premier League 2025 ) का आगाज 14 फरवरी से शुरू हो गया हैं. इस लीग में रोजाना फैंस को रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. इस लीग में पांच टीमों ने हिस्सा लिया हैं. टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस महिला बनाम दिल्ली कैपिटल महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला वडोदरा (Vadodara) के कोटाम्बी स्टेडियम (Kotambi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों में कई नए बदलाव हुए हैं, जिससे मुकाबला और रोमांचक हो सकता है. इस बार मुंबई इंडिया की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रहीं हैं. जबकि, दिल्ली कैपिटल्स की कमान मेग लैनिंग (Meg Lanning) के कंधों पर हैं. MI W vs DC W, WPL 2025 2nd T20 Match Key Players To Watch Out: आज मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस बार खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. दिल्ली कैपिटल्स की टीम के पास मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप है. शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स और कप्तान मेग लेनिंग जैसे स्टार बल्लेबाज टॉप ऑर्डर को मजबूती देंगे. जबकि, ऐलिस कैप्सी और मरिज़ैन कैप मिडिल ऑर्डर में घातक बल्लेबाजी करने में पूरी तरफ सक्षम हैं. गेंदबाजी में राधा यादव, जेस जोनासेन और मरिज़ैन कैप से किफायती स्पेल की उम्मीद होगी.

दूसरी तरफ, पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस की टीम एलिमिनेटर में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी, जबकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम लगातार दूसरी बार फाइनल में अपनी जगह बनाई थीं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेंगी. इस बार भी मुंबई इंडियंस की टीम काफी संतुलित नजर आ रही है. कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में टीम के पास उम्दा ऑलराउंडर्स है. नेट स्किवर-ब्रंट, अमेलिया केर, हेली मैथ्यूज जैसे ऑलराउंडर्स टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकती हैं. गेंदबाजी में शबनीम इस्माइल और पूजा वस्त्राकर पर नई गेंद से विकेट निकालने की जिम्मेदारी होगी.

हेड टू हेड (MI W vs DC W Head To Head)

इन मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अब तक पांच टीव20 मुकाबले खेले गए है. इस दौरान मुंबई इंडियंस का पड़ला भारी रहा हैं. मुंबई इंडियंस ने तीन मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. जबकि, दिल्ली कैपिटल्स ने दो मुकाबले अपने नाम किए हैं. आकंड़ों से ये साफ़ जाहिर होता हैं कि आज दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती हैं.

पिच रिपोर्ट (Pitch Report)

मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला वड़ोदरा में खेला जाएगा. कोटांबी क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर खेले गए वनडे मैचों में औसत स्कोर 278 रहा है. पिछला टी20 मुकाबला इस मैदान पर हाई-स्कोरिंग रहा था. इस बार भी एक अच्छी बल्लेबाजी पिच देखने को मिल सकती है. स्टेडियम की पिच और आउटफील्ड इसे बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए आदर्श बनाती है. यह मैदान एक बैटिंग-फ्रेंडली है. इस पिच पर बल्लेबाजों को रन बनाने के भरपूर अवसर मिलते हैं. नई गेंद के साथ स्विंग गेंदबाजों को मदद मिलती है. जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ता है, स्पिन गेंदबाजों को फायदा मिल सकता है.

ओस के चलते कप्तान टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला कर सकते हैं. स्लो गेंदबाज दूसरी पारी में प्रभावी साबित हो सकते हैं. ओस को ध्यान में रखते हुए टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी. इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करना फायदेमंद हो सकता है. पिच धीरे-धीरे धीमी हो जाती है, जिससे दूसरी पारी में रन बनाना मुश्किल हो जाता है.

मौसम का हाल (Weather Report)

मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला वड़ोदरा में खेला जाएगा. पहले मैच के दौरान वडोदरा में मौसम ठंडा और धुंधला रहेगा. तापमान 28-30°C के बीच रह सकता हैं. बारिश की संभावना नहीं है, और मैच बिना किसी रुकावट के पूरा होने की उम्मीद है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

मुंबई इंडियंस: हेली मैथ्यूज, यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), नेट स्किवर-ब्रंट, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), अमेलिया केर, अमनजोत कौर, एस सजाना, पूजा वस्त्राकर, संस्कृती गुप्ता, शबनीम इस्माइल, सायका इशाक.

दिल्ली कैपिटल्स: शेफाली वर्मा, मेग लेनिंग (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऐलिस कैप्सी, मरिज़ैन कैप, सारा ब्रायस (विकेटकीपर), अन्नाबेल सदरलैंड, राधा यादव, जेस जोनासेन, तितास साधु, शिखा पांडे.