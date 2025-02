ZIM vs IRE Only Test 2025 Day 2 Preview: ज़िम्बाब्वे के पास बढ़त बनाने का मौका, आयरलैंड की गेंदबाजी करेगी पलटवार? दूसरे दिन से पहले जानें पिच, मौसम का हाल, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

आयरलैंड बनाम ज़िम्बाब्वे(Credit: X/@ZimCricketv)

Ireland National Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team: ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम एकमात्र टेस्ट मुकाबला 06 फ़रवरी(बुधवार) से बुलावायो(Bulawayo) के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब(Queens Sports Club) में खेला जा रहा हैं. जिसके दूसरे दिन का खेल 7 फरवरी(शुक्रवार) को भारतीय समयानुसार सुबह 01:30 PM बजे से खेला जाएगा. पहले दिन का खेल खत्म होने तक जिम्बाब्वे की टीम ने 21 ओवरों में एक विकेट खोकर 72 रन बनाकर लिए हैं. मैच के दूसरी पर में जिम्बाब्वे की भी शुरुआत लड़खड़ाई और 26 रन के स्कोर पर पहला विकेट गिर गया. निक वेल्च (33) और ताकुदज़्वानाशे कैतानो (26) नाबाद हैं. आयरलैंड के लिए बैरी मैक्कार्थी ने एकमात्र विकेट लिया. जिम्बाब्वे अभी भी 188 रन पीछे है. यह भी पढ़ें: पहले दिन का खेल खत्म, ज़िम्बाब्वे ने 1 विकेट खोकर बनाए 72 रन; यहां देखें पहले दिन का स्कोरकार्ड

आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उनकी शुरुआत खराब रही और महज 31 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई. हालांकि, एंडी मैकब्राइन (नाबाद 90) और मार्क अडायर (78) की बेहतरीन पारियों की बदौलत आयरलैंड की टीम 260 रन तक पहुंच सकी. जिम्बाब्वे की ओर से ब्लेसिंग मुज़ारबानी ने घातक गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट झटके.

आयरलैंड बनाम ज़िम्बाब्वे एकमात्र टेस्ट 2025 के दूसरे दिन का खेल कब और कहां खेला जाएगा?

आयरलैंड बनाम ज़िम्बाब्वे एकमात्र टेस्ट 2025 के दूसरे दिन के प्रमुख खिलाड़ी(ZIM vs IRE Key Players To Watch Out): जॉनाथन कैम्पबेल, निक वेल्च, ब्रायन बेनेट, मार्क अडायर, बैरी मैकार्थी, क्रेग यंग ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है और कभी मैच के परिणाम को पलट सकते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(ZIM vs IRE Mini Battle): ज़िम्बाब्वे के स्टार बल्लेबाज ब्रायन बेनेट और आयरलैंड के गेंदबाज क्रेग यंग के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, निक वेल्च और रिचर्ड नगारावा के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

क्वींस स्पोर्ट्स क्लब की पिच रिपोर्ट (Queens Sports Club Pitch Report): बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब की पिच पर हमेशा से बल्लेबाज जमकर रन बरसाते रहे हैं. गेंदबाजों में यहां अब तक स्पिनर्स और तेज गेंदबाजों को बराबर मदद मिलती है. पिच का फायदा उठाने के लिए आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया लेकिन 260 रनों पर सिमट गई. दूसरे दिन से इस पिच पर बल्लेबाजी करना बहुत कठिन होगा. क्योकि बहुत जल्दी यहां की पिच बदलने लगती है जिसका फायदा आयरलैंड के स्पिनर्स को मिलेगा.

बुलावायो के मौसम का हाल (Bulawayo Weather Report): जिम्बाब्वे बनामआयरलैंड एकमात्र टेस्ट के पहले दो दिनों में बारिश हो सकती है, लेकिन टेस्ट के आखिरी तीन दिनों में थोड़ी कम होने की संभावना है. मौसम रिपोर्ट के अनुसार एकमात्र टेस्ट के आखिरी तीन दिनों में थोड़ी बारिश होने की संभावना है. तीनों दिन बारिश की संभावना 25-30 प्रतिशत है.

आयरलैंड बनाम ज़िम्बाब्वे पहले टेस्ट 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

आयरलैंड और ज़िम्बाब्वे के बीच होने वाली द्विपक्षीय सीरीज का प्रसारण भारत में किसी भी टीवी चैनल पर नहीं किया जाएगा. हालांकि, भारतीय दर्शक इस सीरीज के सभी मुकाबलों को FanCode ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं.