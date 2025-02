GG W vs UP W, WPL 2025 Preview: महिला प्रीमियर लीग में गुजरात जायंट्स से भिड़ेगी यूपी वॉरियर्स, मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

गुजरात जायंट्स बनाम यूपी वॉरियर्स(Photo credit: LatestLY)

Gujarat Giants Women's Cricket Team vs UP Warriorz Women's Cricket Team: यूपी वॉरियर्स महिला क्रिकेट टीम बनाम गुजरात जायंट्स महिला क्रिकेट टीम विमेंस प्रीमियर लीग(WPL) 2025 का तीसरा मुकाबला 16 फरवरी(रविवार) को वडोदरा(Vadodara) के कोटाम्बी स्टेडियम(Kotambi Stadium) में खेला जाएगा. एशले गार्डनर की अगुवाई वाली टीम WPL 2025 के शुरुआती मैच में गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हारने के बाद वापसी करने को उत्सुक होगी, कप्तान ऐश गार्डनर अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर थीं, उन्होंने सिर्फ 37 गेंदों पर नाबाद 79 रनों की पारी खेली, जिसमें तीन चौके और आठ छक्के शामिल थे, जिससे उनकी टीम 201/5 पर पहुंच गई. हालांकि, खराब क्षेत्ररक्षण और कैच छोड़ने के कारण गुजरात जायंट्स को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी क्योंकि वे लक्ष्य का बचाव करने में विफल रहे, ऋचा घोष, एलिस पेरी और कनिका आहूजा ने आरसीबी को जीत तक पहुंचाया. यह भी पढ़ें: विमेंस प्रीमियर लीग में हर डॉट बॉल की जगह स्कोरकार्ड पर क्यों दिखाया जा रहा है पेड़ का निशान? जानें क्या हैं इसके पीछें का राज

स्टार ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर-बल्लेबाज को खोना यूपी वारियर्स के लिए वाकई एक बड़ा झटका है, लेकिन उनके पास टीम में कुछ बड़े नाम हैं जो किसी भी दिन मैच का रुख बदल सकते हैं. यूपी वारियर्स जीत की शुरुआत करना चाहेगा और इसके लिए चमारी अथापथु, ग्रेस हैरिस, ताहलिया मैकग्राथ और कप्तान दीप्ति शर्मा जैसे खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा. यूपी वारियर्स पिछले सीजन में चौथे स्थान पर रहने के कारण डब्ल्यूपीएल प्लेऑफ में जगह बनाने से चूक गया था और वे इस बार अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे.

डब्ल्यूपीएल में जीजी-डब्ल्यू बनाम यूपीडब्ल्यू-डब्ल्यू का हेड टू हेड रिकॉर्ड(GG W vs UP W Head-To-Head Record In WPL):: गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स अब तक कुल चार बार महिला प्रीमियर लीग (WPL) में आमने-सामने आ चुके हैं. इन मुकाबलों में यूपी वॉरियर्स का पलड़ा भारी रहा है, क्योंकि उन्होंने तीन मौकों पर गुजरात जायंट्स को मात दी है. गुजरात की टीम अब तक सिर्फ एक बार ही यूपी वॉरियर्स को हराने में सफल रही है. आगामी मैचों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या गुजरात जायंट्स इस रिकॉर्ड को बदलने में कामयाब हो पाएगी या फिर यूपी वॉरियर्स अपनी दबदबा बरकरार रखेगी.

जीजी-डब्ल्यू बनाम यूपीडब्ल्यू-डब्ल्यू डब्ल्यूपीएल 2025 मैच के लिए प्रमुख खिलाड़ी(GG-W vs UPW-W Key Players To Watch Out): एशले गार्डनर, दीप्ति शर्मा, बेथ मूनी, सोफी एक्लेस्टोन, डींड्रा डॉटिन, ताहलिया मैकग्राथ, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है और कभी मैच के परिणाम को पलट सकते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(GG-W vs UPW-W Mini Battle): गुजरात के स्टार बल्लेबाज बेथ मूनी और यूपी के गेंदबाज सोफी एक्लेस्टोन के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, एशले गार्डनर बनाम दीप्ति शर्मा के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

GG-W बनाम UPW-W WPL 2025 का पहला मैच कब और कहां खेला जाएगा?

यूपी वॉरियर्स महिला क्रिकेट टीम बनाम गुजरात जायंट्स महिला क्रिकेट टीम विमेंस प्रीमियर लीग 2025 का तीसरा मुकाबला 16 फरवरी(रविवार) को वडोदराके कोटाम्बी स्टेडियम में भारतीय समयनुसार (IST) शाम 07:30 बजे से खेला जाएगा, जिसका टॉस 07:00 PM को होगा.