PAK Champions Trophy 2025 Semi Finals Qualifying Scenario: क्या चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया पाकिस्तान? जानिए न्यूजीलैंड से हार के बाद सेमीफाइनल में कैसे क्वालीफाई कर सकता है मेजबान टीम

पाकिस्तान (Photo credit: X @therealpcb)

Pakistan National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team Match Scorecard: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(PAK vs NZ) आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी(ICC Champions Trophy) 2025 का पहला मुकाबला कराची के नेशनल स्टेडियम स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 19 फ़रवरी(बुधवार) को खेला गया. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में हार के बाद क्या पाकिस्तान की सेमीफाइनल की उम्मीदें खत्म हो गई हैं? मोहम्मद रिजवान की अगुवाई वाली टीम को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पूरी तरह से हरा दिया. 321 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की बल्लेबाजी बुरी तरह लड़खड़ा गई. शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों ने ज्यादा आक्रामकता नहीं दिखाई, जबकि फखर ज़मान की चोट भी टीम के लिए नुकसानदायक साबित हुई. हालांकि, मध्य और निचले क्रम के बल्लेबाजों ने कुछ संघर्ष किया, लेकिन टीम 60 रनों से हार गई. अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की सेमीफाइनल की उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं? आइए जानते हैं. यह भी पढ़ें: चैंपियंस ट्रॉफी के ओपनिंग मैच में न्यूज़ीलैंड ने पाकिस्तान को हराकर किया सकारात्मक शुरुआत, यहां देखें टूर्नामेंट का अपडेटेड पॉइंट्स टेबल

इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी हालिया श्रेष्ठता को कायम रखा. इससे पहले भी न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हाल ही में समाप्त हुई त्रिकोणीय श्रृंखला में दो बार हराया था. विल यंग और टॉम लैथम की शानदार शतकीय पारियों के अलावा ग्लेन फिलिप्स की 61 रनों की विस्फोटक बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड को 320/5 के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. इसके बाद उनके गेंदबाजों और फील्डरों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को पराजित कर दिया.

क्या अब भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान?

न्यूजीलैंड के खिलाफ यह हार पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी साबित हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनकी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की उम्मीदें खत्म हो गई हैं. मोहम्मद रिजवान की टीम के पास अब भी ग्रुप ए में दो मुकाबले बाकी हैं. 23 फरवरी को भारत के खिलाफ और 27 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ. न्यूजीलैंड से मिली इस हार के बाद पाकिस्तान के लिए भारत के खिलाफ मुकाबला 'करो या मरो' जैसा हो गया है. अगर पाकिस्तान भारत को हराने में सफल रहता है, तो वे अब भी सेमीफाइनल की दौड़ में बने रह सकते हैं. लेकिन अगर वे यह मुकाबला हारते हैं, तो उनकी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की उम्मीदें पूरी तरह खत्म हो जाएंगी.

पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने का समीकरण(PAK Champions Trophy 2025 Semi Finals Qualifying Scenario)

पाकिस्तान को अब ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने दोनों बचे हुए ग्रुप ए मुकाबले भारत और बांग्लादेश के खिलाफ हर हाल में जीतने होंगे. अगर मोहम्मद रिजवान की टीम इन दोनों मैचों में जीत दर्ज कर लेती है, तो वे सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे. लेकिन अगर वे इनमें से एक भी मुकाबला हारते हैं, तो उनका सफर यहीं समाप्त हो जाएगा. ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में प्रत्येक ग्रुप में चार टीमें हैं, और ग्रुप ए और बी से शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान वापसी कर पाता है या नहीं?