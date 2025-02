ZIM vs IRE 2nd ODI 2025 Live Toss & Scorecard: आयरलैंड ने जीता टॉस, ज़िम्बाब्वे को मिला पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें दोनों टीमों का प्लेइंग इलेवन और स्कोरकार्ड

Zimbabwe National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team Match Scorecard: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का दूसरा मुकाबला 16 फरवरी(रविवार) को हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में खेला जा रहा हैं. आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है. और ज़िम्बाब्वे को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है. अब तक खेले गए 23 वनडे मुकाबलों में आयरलैंड ने ज़िम्बाब्वे पर बढ़त बनाई है. आयरलैंड ने 10 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि ज़िम्बाब्वे को 9 मैचों में ही सफलता मिली है. इसके अलावा, 1 मुकाबला टाई रहा और 3 मैच बेनतीजा समाप्त हुए. आंकड़ों के आधार पर आयरलैंड की टीम मजबूत नजर आती है, लेकिन ज़िम्बाब्वे को अपने घरेलू परिस्थितियों का फायदा मिल सकता है. यह भी पढ़ें: दूसरे वनडे में आयरलैंड करेगी वापसी, ज़िम्बाब्वे बनाएगी अजेय बढ़त, मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

आयरलैंड ने जीता टॉस

Ireland won the toss and elected to bowl in the second ODI. 🪙#ZIMvIRE #Travel&ExperienceZimbabwe pic.twitter.com/4HKKkkwuvn

— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) February 16, 2025