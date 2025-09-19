India vs Oman 12th Match, Asia Cup 2025 Scorecard: टीम इंडिया ने ओमान को दिया 189 रनों का टारगेट, संजू सैमसन ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

संजू सैमसन (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs Oman National Cricket Team, Asia Cup 2025 12th Match Scorecard Update: एशिया कप 2025 के लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट का 12वां मुकाबला आज यानी 19 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. टीम इंडिया (Team India) इस बार खिताब की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है. लीग स्टेज में टीम इंडिया ने अपने दोनों मुकाबले जीत लिए हैं, वहीं ओमान की टीम भी खतरनाक साबित हो सकती है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहें हैं. जबकि, ओमान की अगुवाई जतिंदर सिंह (Jatinder Singh) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India vs Oman 12th Match, Asia Cup 2025 Live Score Update: अर्शदीप सिंह 1 रन बनाकर आउट, टीम इंडिया को लगा आठवां झटका

सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली टीम इंडिया ने अब तक टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है और प्रबल दावेदार मानी जा रही है. ऐसे में ओमान के खिलाफ भी "मेन इन ब्लू" जीत के प्रबल दावेदार रहेंगे. टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज में टीम इंडिया अब तक खेले दोनों मुकाबले बेहद आसानी से जीते हैं. पहले मैच में टीम इंडिया ने ओमान को 9 विकेट से रौंदा, जबकि हाई-वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान को भी 7 विकेट से पराजित कर दबदबा बनाया. पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में खेले गए मैच में टीम इंडिया ने तीनों विभाग में शानदार प्रदर्शन कर विपक्ष को पूरी तरह पछाड़ दिया.

टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है ओमान

बता दें कि ओमान टीम अब तक टूर्नामेंट में संघर्ष करती नजर आई है. ओमान की टीम को पाकिस्तान और यूएई के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते वह पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है. हालांकि ओमान की टीम इस मैच को सम्मान बचाने के तौर पर खेलेगा और कड़ी टक्कर देने की कोशिश करेगा.

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Indian National Cricket Team vs Oman National Cricket Team Match Scorecard)

🚨 Asia Cup 2025, India vs Oman 🚨 India - 188/8 after 20 overs Harshit Rana - 13 runs off 8 balls Kuldeep Yadav - 1 run off 3 balls#INDvOMA #OMAvIND #AsiaCup — Sporcaster (@Sporcaster) September 19, 2025

इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का आगाज निराशाजनक रहा और सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल महज पांच रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इसके बाद अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 72 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट खोकर 188 रन बनाए. टीम इंडिया की तरफ से संजू सैमसन ने सबसे ज्यादा 56 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान संजू सैमसन ने 45 गेंदों पर तीन चौके और तीन छक्के लगाए. संजू सैमसन के अलावा अभिषेक शर्मा ने 38 रन बनाए.

दूसरी तरफ, ओमान की टीम को शाह फैसल ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. ओमान की ओर से जितेन रामानंदी, शाह फैसल और आमिर कलीम ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. जितेन रामानंदी, शाह फैसल और आमिर कलीम के किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला. ओमान की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 189 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट में दो पॉइंट्स हासिल करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

टीम इंडिया की बल्लेबाजी: 188/8, 20 ओवर (अभिषेक शर्मा 38 रन, शुभमन गिल 5 रन, संजू सैमसन 56 रन, हार्दिक पांड्या 1 रन, अक्षर पटेल 26 रन, शिवम दुबे 5 रन, तिलक वर्मा 29 रन, हर्षित राणा नाबाद 13 रन, अर्शदीप सिंह 1 रन और कुलदीप यादव नाबाद 1 रन.)

ओमान की गेंदबाजी: (शाह फैसल 2 विकेट, जितेन रामानंदी 2 विकेट और आमिर कलीम 2 विकेट).

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.