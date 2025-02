GG W vs UPW W, 3rd T20 Match Pitch Report And Weather Update: वडोदरा में गुजरात जायंट्स के बल्लेबाज मचाएंगे या यूपी वारियर्स के गेंदबाज करेंगे तख्ता पलट, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

गुजरात जायंट्स महिला बनाम यूपी वारियर्स महिला (Photo Credits: Twitter)

Gujarat Giants Women vs UP Warriorz Women, WPL 2025 3rd T20 Match: महिला प्रीमियर लीग 2025 (Women's Premier League 2025) का आगाज 14 फरवरी से शुरू हो गया हैं. इस लीग में रोजाना फैंस को रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. इस लीग में पांच टीमों ने हिस्सा लिया हैं. टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला आज यानी १६ फरवरी को गुजरात जायंट्स महिला बनाम यूपी वारियर्स महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला वडोदरा (Vadodara) के कोटाम्बी स्टेडियम (Kotambi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों में कई नए बदलाव हुए हैं, जिससे मुकाबला और रोमांचक हो सकता है. इस बार गुजरात जाइंट्स की अगुवाई एश्ले गार्डनर (Ashleigh Gardner) कर रहीं हैं. जबकि, यूपी वारियर्स की कमान दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) के कंधों पर हैं. GG W vs UPW W, T20 Stats: डब्लूपीएल में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं गुजरात जायंट्स और यूपी वारियर्स का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

अपने पहले मुकाबले में गुजरात जायंट्स को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर महिला के खिलाफ 6 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी, जबकि यूपी वॉरियर्स इस मुकाबले से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे. गुजरात जायंट्स की कप्तान एशले गार्डनर अपनी टीम के प्रदर्शन से काफी निराश होंगी.

गुजरात जायंट्स की टीम को बेथ मूनी और लौरा वोलवार्ट टीम को तेज शुरुआत देने में सक्षम हैं. देअंद्रा डॉटिन और दयालन हेमलता मिडिल ऑर्डर में अहम भूमिका निभाती नजर आएंगी, जबकि हरलीन देओल और सिमरन शेख मैच फिनिश करेंगी. गेंदबाजी में एशले गार्डनर, कशवी गौतम और देअंद्रा डॉटिन पर शुरुआती विकेट निकालने की जिम्मेदारी होगी.

दूसरी तरफ, यूपी वॉरियर्स की टीम इस मुकाबले में नए कप्तान दीप्ति शर्मा की अगुवाई में मैदान में नजर आएगी. यूपी वॉरियर्स के पास संतुलित संयोजन है. चमारी अटापथ्थु और किरण नवगिरे से टीम को विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद होगी. जबकि, मिडिल ऑर्डर में ताहलिया मैक्ग्रा, दीप्ति शर्मा और ग्रेस हैरिस तेजी से रन बनाने में सक्षम हैं. गेंदबाजी में सोफी एक्लेस्टोन और दीप्ति शर्मा टीम के सबसे अनुभवी गेंदबाज हैं.

हेड टू हेड (GG W vs UPW W Head To Head)

गुजरात जायंट्स और यूपी वारियर्स के बीच अब तक चार टीव20 मुकाबले खेले गए है. इस दौरान यूपी वारियर्स का पड़ला भारी रहा हैं. यूपी वारियर्स ने तीन मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. जबकि, गुजरात जायंट्स ने महज एक मुकाबला अपने नाम किए हैं. आकंड़ों से ये साफ़ जाहिर होता हैं कि आज दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती हैं.

पिच रिपोर्ट (Pitch Report)

गुजरात जायंट्स और यूपी वारियर्स के बीच टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला वड़ोदरा में खेला जाएगा. कोटांबी क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर पिछला टी20 मुकाबला हाई-स्कोरिंग रहा था. इस बार भी एक अच्छी बल्लेबाजी पिच देखने को मिल सकती है. स्टेडियम की पिच और आउटफील्ड इसे बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए आदर्श बनाती है. यह मैदान एक बैटिंग-फ्रेंडली है. इस पिच पर बल्लेबाजों को रन बनाने के भरपूर अवसर मिलते हैं. नई गेंद के साथ स्विंग गेंदबाजों को मदद मिलती है. जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ता है, स्पिन गेंदबाजों को फायदा मिल सकता है.

ओस के चलते कप्तान टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला कर सकते हैं. स्लो गेंदबाज दूसरी पारी में प्रभावी साबित हो सकते हैं. ओस को ध्यान में रखते हुए टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी. इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करना फायदेमंद हो सकता है. पिच धीरे-धीरे धीमी हो जाती है, जिससे दूसरी पारी में रन बनाना मुश्किल हो जाता है.

मौसम का हाल (Weather Report)

गुजरात जायंट्स और यूपी वारियर्स के बीच टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला वड़ोदरा में खेला जाएगा. पहले मैच के दौरान वडोदरा में मौसम ठंडा और धुंधला रहेगा. तापमान 24-28°C के बीच रह सकता हैं. बारिश की संभावना नहीं है, और मैच बिना किसी रुकावट के पूरा होने की उम्मीद है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

गुजरात जायंट्स: एशले गार्डनर (कप्तान), लौरा वोलवार्ट, बेथ मूनी (विकेटकीपर), दयालन हेमलता, देअंद्रा डॉटिन, हरलीन देओल, सिमरन शेख, तानुजा कंवर, सायली साठघरे, प्रिय मिश्रा, कशवी गौतम.

यूपी वॉरियर्स: दीप Siddharth Raghuvanshi|