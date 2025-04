PZ vs QG PSL 2025 Live Streaming: पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर जाल्मी बनाम क्वेटा ग्लैडिएटर्स मैच से पहले जानिए कब, कहां और कैसे देखें भारत में लाइव प्रसारण

बाबर आजम (Photo credit: X @thepslt20)

पाकिस्तान सुपर लीग 2025 (PSL 10 या PSL X) का दूसरा मुकाबला पेशावर ज़ल्मी (PZ) और क्वेटा ग्लैडिएटर्स (QG) के बीच खेला जाएगा. यह रोमांचक मुकाबला 12 अप्रैल को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस हाईवोल्टेज मैच को लेकर फैंस में खासा उत्साह है, पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स दोनों ही टीमें एक-एक बार PSL खिताब अपने नाम कर चुकी हैं और अब दूसरी ट्रॉफी पर नजरें गड़ाए हुए हैं.

स्टार बल्लेबाज बाबर आज़म एक बार फिर पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी करते नजर आएंगे, वहीं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की कमान इस बार साऊद शकील के हाथों में होगी. दोनों टीमें संतुलित और अनुभव से भरपूर हैं, जिससे मुकाबला बेहद रोमांचक होने की संभावना है.

पेशावर जाल्मी बनाम क्वेटा ग्लैडिएटर्स पाकिस्तान सुपर लीग 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

पेशावर ज़ल्मी (PZ) बनाम क्वेटा ग्लैडिएटर्स (QG) पाकिस्तान सुपर लीग 2025 (PSL 10 या PSL X) का दूसरा मुकाबला 12 अप्रैल को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 4:00 बजे से खेला जाएगा, जिसका टॉस 03:30 PM को होगा.

पेशावर जाल्मी बनाम क्वेटा ग्लैडिएटर्स पाकिस्तान सुपर लीग 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में पाकिस्तान सुपर लीग 2025 (PSL 2025) के प्रसारण अधिकार Sony Sports Network के पास हैं. इसलिए पेशावर जाल्मी बनाम क्वेटा ग्लैडिएटर्स PSL 2025 का लाइव टेलीकास्ट भारत में Sony Sports Network के टीवी चैनलों पर देखा जा सकता है. वही, लाइव स्ट्रीमिंग संबंधित डिटेल्स के लिए नीचें स्क्रॉल कर सकते हैं.

पेशावर जाल्मी बनाम क्वेटा ग्लैडिएटर्स PSL 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में ऑनलाइन कैसे देखें?

चूंकि भारत में PSL 2025 के प्रसारण अधिकार Sony Sports Network के पास हैं, इसलिए इस पेशावर जाल्मी बनाम क्वेटा ग्लैडिएटर्स मैच की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर की जाएगी. SonyLIV के अलावा PSL 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी. इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर PSL 2025 को लाइव देखने के लिए दर्शकों को संबंधित सेवाओं की सदस्यता लेनी होगी. दर्शक मैच पास या टूर पास के ज़रिए सभी मैच देख सकते हैं.