ICC Fined Babar Azam: आईसीसी ने पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम पर लगाया जुर्माना

दुबई, 18 नवंबर : पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम पर आईसीसी आचार संहिता के लेवल 1 का उल्लंघन करने के लिए मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. बाबर आजम को श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान आईसीसी आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया. यह मुकाबला रविवार को खेला गया था. यह घटना पाकिस्तानी पारी के 21वें ओवर में हुई, जब आउट होने के बाद बाबर ने क्रीज छोड़ने से पहले अपने बल्ले से स्टंप्स पर गेंद मारी. श्रीलंका के पूर्व कप्तान को आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया, जो अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान क्रिकेट उपकरण/कपड़ों, मैदानी उपकरणों और फिटिंग के दुरुपयोग से संबंधित है.

आईसीसी ने प्रेस रिलीज में बताया कि इसके अलावा, बाबर के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक जोड़ा गया है. यह 24 महीने की अवधि में बाबर आजम का पहला अपराध था. मैदानी अंपायर एलेक्स व्हार्फ और राशिद रियाज, थर्ड अंपायर शरफुद्दौला इब्ने शाहिद और फोर्थ अंपायर फैसल अफरीदी ने आरोप तय किए. बाबर ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए एमिरेट्स आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी अली नकवी की ओर से प्रस्तावित दंड को स्वीकार कर लिया. ऐसे में औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी.

रावलपिंडी में 16 नवंबर को खेले गए सीरीज के तीसरे मुकाबले में पाकिस्तान ने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी. श्रीलंकाई टीम 45.2 ओवरों में महज 211 रन पर सिमट गई. इस टीम की ओर से सदीरा समरविक्रमा ने 65 गेंदों में 2 चौकों के साथ 48 रन बनाए. विपक्षी टीम की ओर से मोहम्मद वसीम जूनियर ने सर्वाधिक 3 विकेट निकाले, जबकि हारिस रऊफ और फैसल अकरम ने 2-2 विकेट हासिल किए. इसके जवाब में पाकिस्तान ने 44.4 ओवरों में जीत दर्ज कर ली. इस टीम के लिए फखर जमां ने 55 रन बनाए, जबकि मोहम्मद रिजवान ने 61 रन की पारी खेली. इनके अलावा, हुसैन तलत ने नाबाद 42 रन बनाए. श्रीलंका की ओर से जेफ्री वेंडरसे ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए.