PAK vs NZ 2025, Karachi National Stadium Pitch Stats & Records: न्यूज़ीलैंड बनाम पाकिस्तान चैंपियंस ट्राफी के मैच से पहले जानें कराची नेशनल स्टेडियम की पिच रिकॉर्ड्स, मोस्ट रन, विकेट समेत खास आंकड़े

कराची नेशनल स्टेडियम(Credit: X/ @TheRealPCB)

Pakistan National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(PAK vs NZ) आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी(ICC Champions Trophy) 2025 का पहला मुकाबला कराची के नेशनल स्टेडियम स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 19 फ़रवरी(बुधवार) को खेला जाएगा. आठ टीमों के इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला मेज़बान होगा. नेशनल स्टेडियम कराची 21 तारीख को खुला और इसकी क्षमता 34,228 दर्शकों की है. इस स्टेडियम में दो छोर हैं - पैवेलियन एंड और यूनिवर्सिटी एंड. यह पाकिस्तान के कराची शहर में स्थित है. यह पाकिस्तान और कराची की घरेलू टीम का मैदान है. यहां फ्लडलाइट्स की सुविधा भी उपलब्ध है. यह भी पढ़ें: पाकिस्तान बनाम न्यूज़ीलैंड चैंपियंस ट्राफी मुकाबले में बारिश डालेगी? यहां जानें कराची का मौसम और नेशनल स्टेडियम की पिच का मिजाज

नेशनल स्टेडियम कराची की पिच रिपोर्ट: ग्राउंड को हाई-स्कोरिंग मुकाबले के लिए अनुकूल मानी जा रही है, जैसा कि हाल ही में गद्दाफी स्टेडियम में देखा गया था. शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को स्विंग और उछाल मिल सकता है, लेकिन समय के साथ पिच बल्लेबाजों के अनुकूल हो जाएगी, जिससे वे स्वतंत्र रूप से शॉट खेल सकेंगे. स्पिनरों को गेंद पुरानी होने पर हल्की ग्रिप मिल सकती है, लेकिन ज्यादा टर्न की संभावना कम है. धूप भरे मौसम के कारण 35वें ओवर के बाद रिवर्स स्विंग देखने को मिल सकती है, जो तेज गेंदबाजों के लिए फायदेमंद होगी. ऐसी स्थिति में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है, क्योंकि रोशनी में बल्लेबाजी करना आसान हो सकता है.

कराची नेशनल स्टेडियम पिच आँकड़े और रिकॉर्ड(Karachi National Stadium Pitch Stats & Records)

कुल वनडे मैच: नेशनल स्टेडियम कराची में अब तक 78 वनडे अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले जा चुके हैं.

पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम द्वारा जीते गए मैच: इस मैदान पर 36 बार टीमें पहले बल्लेबाजी कर जीतने में सफल रही हैं. इससे पता चलता है कि अगर पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार हो और टीम अच्छी शुरुआत करे, तो बड़ा स्कोर बनाकर विरोधी टीम को दबाव में डाला जा सकता है.

पहले गेंदबाजी करने वाली टीम द्वारा जीते गए मैच: 39 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने जीत दर्ज की है. यह दर्शाता है कि कराची की पिच दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए अनुकूल रहती है, जिससे लक्ष्य का पीछा करना थोड़ा आसान हो सकता है.

पहली पारी का औसत स्कोर: इस मैदान पर पहली पारी में औसतन 239 रन बनाए जाते हैं. यह इंगित करता है कि पिच बल्लेबाजों के लिए संतुलित होती है, लेकिन बड़े स्कोर बनाने के लिए मजबूत साझेदारियों की जरूरत होती है.

दूसरी पारी का औसत स्कोर: लक्ष्य का पीछा करते हुए औसतन 205 रन बनाए जाते हैं. यह दर्शाता है कि दूसरी पारी में पिच धीमी हो सकती है या स्पिनर्स को मदद मिल सकती है, जिससे बल्लेबाजों के लिए रन बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है.

सबसे बड़ा स्कोर: इस मैदान पर अब तक का **सबसे बड़ा स्कोर 374/4 है, जो भारत ने हांगकांग के खिलाफ 50 ओवर में बनाया था. इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और बड़े स्कोर तक पहुंचने में सफलता पाई.

सबसे कम स्कोर: कराची के इस मैदान पर सबसे कम स्कोर 93 रन रहा है, जो पाकिस्तान महिला टीम ने श्रीलंका महिला टीम के खिलाफ बनाए थे. यह स्कोर दर्शाता है कि अगर पिच गेंदबाजों की मददगार हो और बल्लेबाजों पर दबाव बने, तो टीम जल्दी सिमट सकती है.

सबसे बड़ा सफल रन चेस: पाकिस्तान की टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 355/4 रन बनाकर लक्ष्य हासिल किया था. यह इस मैदान पर सफलतापूर्वक चेज किया गया सबसे बड़ा स्कोर है, जो यह दर्शाता है कि इस पिच पर अच्छी बल्लेबाजी वाली टीम बड़े लक्ष्यों का पीछा करने में सक्षम हो सकती है.

सबसे कम स्कोर का सफल डिफेंड: श्रीलंका महिला टीम ने 123 रन बनाकर पाकिस्तान महिला टीम को ऑलआउट कर जीत दर्ज की थी. यह कराची के इस मैदान पर सबसे कम स्कोर का सफल बचाव था, जिससे पता चलता है कि गेंदबाजों के लिए भी यह पिच मददगार हो सकती है, खासकर अगर स्पिनर्स को टर्न मिले.

बेस्ट व्यक्तिगत स्कोर: वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज सर विव रिचर्ड्स ने 1987 में श्रीलंका के खिलाफ 181 रन की पारी खेली थी, जो इस मैदान पर वनडे क्रिकेट में किसी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है.

बेस्ट गेंदबाजी प्रदर्शन: श्रीलंका के गेंदबाज अजंथा मेंडिस ने 2008 में भारत के खिलाफ 6/13 का प्रदर्शन किया था, जो इस मैदान पर किसी गेंदबाज द्वारा वनडे में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ा है.

मोस्ट रन: पाकिस्तान के बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ ने 1998 से 2008 के बीच इस मैदान पर 17 मैचों में 817 रन बनाए. उन्होंने 15 पारियों में 58.35 की औसत से रन बनाए, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 125 रन था. उन्होंने 2 शतक और 6 अर्धशतक जड़े, साथ ही 90.17 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 75 चौके और 12 छक्के लगाए.

मोस्ट विकेट: पाकिस्तान के सबसे सफल गेंदबाजो में से एक वसीम अकरम ने 1985 से 2002 के बीच इस मैदान पर 16 वनडे मैचों में 23 विकेट लिए. उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/15 रहा. उन्होंने 22.65 की औसत और 4.39 की इकोनॉमी रे से गेंदबाजी की. उन्होंने 15 पारियों में 711 गेंदें फेंकी, 30.91 का स्ट्राइक रेट बनाए रखा और एक बार पांच विकेट हॉल लिया.