PAK vs NZ, ICC Champions Trophy 2025 Preview: चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड से मिलेगा पाकिस्तान को कड़ी टक्कर, मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

पाकिस्तान बनाम न्यूज़ीलैंड(Credits: LatestLY)

Pakistan National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(PAK vs NZ) आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी(ICC Champions Trophy) 2025 का पहला मुकाबला कराची के नेशनल स्टेडियम स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 19 फ़रवरी(बुधवार) को खेला जाएगा. आठ टीमों के इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला मेज़बान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कराची के नव-निर्मित नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ग्रुप ए में भारत और बांग्लादेश के साथ शामिल हैं. इससे पहले, दोनों टीमें त्रिकोणीय सीरीज 2025 में आमने-सामने आई थीं, जिसमें पाकिस्तान को न्यूजीलैंड से दोनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा, जिसमें फाइनल भी शामिल था. यह भी पढ़ें: चैंपियंस ट्रॉफी के ओपनिंग मैच में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच होगी काटें की टक्कर, ऐसे चुनें विनिंग फैंटसी इलेवन

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को टूर्नामेंट से पहले दो बड़े झटके लगे हैं. तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन और बेन सीयर्स चोट के कारण बाहर हो गए हैं, जिनकी जगह काइल जैमीसन और जैकब डफी को टीम में शामिल किया गया है. इस बार मिशेल सैंटनर टीम की कप्तानी करेंगे. टीम में अनुभव और युवा खिलाड़ियों का अच्छा संतुलन है, जिसमें केन विलियमसन, डेवोन कॉनवे, डेरिल मिचेल, रचिन रविंद्र और विलियम ओ'रूर्के जैसे प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं.

वहीं, मेज़बान पाकिस्तान इस मुकाबले में जीत के इरादे से उतरेगा. टीम की कप्तानी विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिज़वान करेंगे, जो बतौर सफेद गेंद कप्तान अपना पहला आईसीसी टूर्नामेंट खेलेंगे. टीम में बाबर आज़म, फखर ज़मान, हारिस रऊफ, नसीम शाह और सलमान आगा जैसे अहम खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं.

वनडे में पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड हेड टू हेड रिकार्ड्स (PAK vs NZ Head to Head Records): न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच अब तक 118 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान न्यूजीलैंड की टीम ने 53 मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तान ने 61 मैचों में जीत दर्ज की है. 3 मैच बिना परिणाम के रहे हैं और 1 मैच टाई हुआ है. दोनों टीमों के बीच ये प्रतिस्पर्धा हमेशा रोमांचक रही है, जिसमें पाकिस्तान ने अब तक बेहतर प्रदर्शन किया है. लेकिन ट्राई सीरीज के फाइनल में न्यूज़ीलैंड ने जीतकर अपना दबदबा कायम रखना चाहेगी.

न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए प्रमुख खिलाड़ी(PAK vs NZ Key Players To Watch Out): ग्लेन फिलिप्स, मोहम्मद रिज़वान, मिशेल सेंटनर, सलमान आगा, केन विलियमसन, मैट हेनरी ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है और कभी मैच के परिणाम को पलट सकते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(PAK vs NZ Mini Battle): पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और न्यूज़ीलैंड के गेंदबाज मैट हेनरी के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, सलमान आगा और ग्लेन फिलिप्स के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला मुकाबला 19 फ़रवरी(बुधवार) को कराची के नेशनल स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 02:30 PM से खेला जाएगा. जिसका टॉस शाम 02:00 PM को होगा.

न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

भारत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आधिकारिक प्रसारण अधिकार जियोस्टार नेटवर्क के पास हैं. प्रशंसक स्टार स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स18 चैनलों पर विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं. इसके अलावा, डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार भी जियोस्टार नेटवर्क के पास हैं, और मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की संभावित प्लेइंग इलेव

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: फखर जमान, बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर/कप्तान), सलमान आगा, तैयब ताहिर, खुशदिल शाह, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, अबरार अहमद

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: विल यंग, ​​डेवोन कॉनवे, केन विलियमसन, डेरिल मिशेल, टॉम लैथम (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), मैट हेनरी, काइल जैमीसन, विलियम ओ'रूर्के