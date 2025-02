PAK vs NZ, ICC Champions Trophy 2025 Fantacy11 Prediction: चैंपियंस ट्रॉफी के ओपनिंग मैच में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच होगी काटें की टक्कर, ऐसे चुनें विनिंग फैंटसी इलेवन

पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड (Photo Credits: Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(PAK vs NZ) आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी(ICC Champions Trophy) 2025 का पहला मुकाबला कराची के नेशनल स्टेडियम स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 19 फ़रवरी(बुधवार) को खेला जाएगा. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों ग्रुप ए में शामिल हैं, जिसमें भारत और बांग्लादेश अन्य दो टीमें हैं. इस बीच, जो प्रशंसक PAK बनाम NZ वनडे मुकाबले के लिए ड्रीम11 फैंटेसी क्रिकेट टीम बनाना चाहते हैं, वे आगे स्क्रॉल कर मैच से जुड़े फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, ताज़ा खबरें और टीम प्रेडिक्शन प्राप्त कर सकते हैं. यह भी पढ़ें: चैंपियंस ट्राफी के पहले मुकाबले में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच टक्कर, यहां जानें कब और किस ऍप पर देखें पूरा मैच

गौरतलब है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड इस महीने पहले ही दो बार त्रिकोणीय सीरीज में आमने-सामने आ चुके हैं और दोनों ही मौकों पर ब्लैक कैप्स ने जीत दर्ज की, जिसमें फाइनल भी शामिल है. इस लिहाज से कीवी टीम इस मुकाबले में आत्मविश्वास से भरी होगी और न सिर्फ इस मैच बल्कि पूरे टूर्नामेंट की मजबूत दावेदार मानी जा रही है.

न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की संभावित प्लेइंग इलेवन

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: मोहम्मद रिज़वान (कप्तान), बाबर आज़म, एफके ज़मान, तय्यब ताहिर, सऊद शकील, खुशदिल शाह, आगा सलमान, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, नसीम शाह, एस अफरीदी

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: टॉम लैथम (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, केन विलियमसन, रचिन रवींद्र, डीजे मिशेल, माइकल ब्रेसवेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल सेंटनर (सी), नाथन स्मिथ, एमजे हेनरी, विलियम ओ'रूर्के

PAK बनाम NZ वनडे ट्राई सीरीज 2025 के पहले मैच की फैंटसी11 टीम प्रेडिक्शन: विकेटकीपर- मोहम्मद रिजवान (पाकिस्तान) और डेवोन कॉनवे (न्यूजीलैंड) को न्यूज़ीलैंड बनाम पाकिस्तान फैंटसी टीम के लिए विकेटकीपर के रूप में चुन सकते हैं.

PAK बनाम NZ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 मैच की फैंटसी11 टीम प्रेडिक्शन: बल्लेबाज- बाबर आजम (पाकिस्तान), केन विलियमसन (न्यूजीलैंड), फखर जमान (पाकिस्तान) और रचिन रवींद्र (न्यूजीलैंड) को अपनी न्यूज़ीलैंड बनाम पाकिस्तान फैंटेसी टीम में बल्लेबाज के रूप में चुन सकते है.

PAK बनाम NZ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 मैच की फैंटसी11 टीम प्रेडिक्शन: ऑलराउंडर्स- आगा सलमान (पाकिस्तान), मिशेल सेंटनर (न्यूजीलैंड), माइकल ब्रेसवेल (न्यूजीलैंड) को न्यूज़ीलैंड बनाम पाकिस्तान फैंटसी टीम के ऑलराउंडर के रूप में जोड़ सकते हैं.

PAK बनाम NZ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 मैच की फैंटसी11 टीम प्रेडिक्शन:गेंदबाज- शाहीन अफरीदी (पाकिस्तान), मैट हेनरी (न्यूज़ीलैंड) जो न्यूज़ीलैंड बनाम पाकिस्तान फैंटसी टीम में गेंदबाज हो सकते हैं.

PAK बनाम NZ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 मैच की फैंटसी11 प्रेडिक्शन लाइनअप: मोहम्मद रिजवान (पाकिस्तान), डेवोन कॉनवे (न्यूजीलैंड), बाबर आजम (पाकिस्तान), केन विलियमसन (न्यूजीलैंड), फखर जमान (पाकिस्तान), रचिन रवींद्र (न्यूजीलैंड), आगा सलमान (पाकिस्तान), मिशेल सेंटनर (न्यूजीलैंड), माइकल ब्रेसवेल (न्यूजीलैंड), शाहीन अफरीदी (पाकिस्तान), मैट हेनरी (न्यूज़ीलैंड)

न्यूज़ीलैंड बनाम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 मैच की फैंटसी11 टीम प्रेडिक्शन टीम का कप्तान माइकल ब्रेसवेल (न्यूजीलैंड) को बनाया जा सकता है, जबकि आगा सलमान (PAK) को उप-कप्तान चुना जा सकता है. इस कॉम्बिनेशन में बनाए गए टीम के साथ आप जीतकर करोड़पति बनने का सपना पूरा कर सकते है.