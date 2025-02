PAK vs NZ ICC Champions Trophy 2025, Karachi Weather & Pitch Report: पाकिस्तान बनाम न्यूज़ीलैंड चैंपियंस ट्राफी मुकाबले में बारिश डालेगी? यहां जानें कराची का मौसम और नेशनल स्टेडियम की पिच का मिजाज

Pakistan National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(PAK vs NZ) आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी(ICC Champions Trophy) 2025 का पहला मुकाबला कराची के नेशनल स्टेडियम स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 19 फ़रवरी(बुधवार) को खेला जाएगा. आठ टीमों के इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला मेज़बान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कराची के नव-निर्मित नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ग्रुप ए में भारत और बांग्लादेश के साथ शामिल हैं. इससे पहले, दोनों टीमें त्रिकोणीय सीरीज 2025 में आमने-सामने आई थीं, जिसमें पाकिस्तान को न्यूजीलैंड से दोनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा, जिसमें फाइनल भी शामिल था. यह भी पढ़ें: चैंपियंस ट्रॉफी के ओपनिंग मैच में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच होगी काटें की टक्कर, ऐसे चुनें विनिंग फैंटसी इलेवन

पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने हाल ही में पाकिस्तान में त्रिकोणीय श्रृंखला में भिड़ंत की थी, जिसमें कीवी टीम ने पाकिस्तान को दो बार हराया था, जिसमें एक बार फाइनल में भी शामिल था. कीवी और ग्रीन शर्ट्स, दोनों ने पाकिस्तान त्रिकोणीय श्रृंखला 2025 में दक्षिण अफ्रीका को हराया था. न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम एक ही प्रतियोगिता में जाने-माने विरोधियों का सामना करते हुए आत्मविश्वास से भरी हुई होगी. लेकिन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने घरेलू मैदान पर ICC इवेंट खेलने की पसंदीदा टीम होगी. यह भी पढ़ें: चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड से मिलेगा पाकिस्तान को कड़ी टक्कर, मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

कराची की मौसम का हाल(Karachi Weather Report)

पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 मैच बुधवार, 19 फरवरी को भारतीय समयनुसार दोपहर 2:30 बजे (IST) से शुरू होगा. कराची में मौसम क्रिकेट के लिए आदर्श रहने की उम्मीद है. पूर्वानुमानों में बारिश की कोई संभावना नहीं है और मध्यम वातावरण है. खेल शुरू होने पर धूप खिली रहने की उम्मीद है और तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, बाद में यह 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास गिर सकता है.

नेशनल बैंक स्टेडियम पिच रिपोर्ट( Karachi National Stadium Pitch Report)

कराची में नेशनल बैंक स्टेडियम की पिच पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 मैच शुरू होने पर तेज गेंदबाजों के अनुकूल होने की उम्मीद है. लेकिन, जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, यह बल्लेबाजी के लिए अधिक अनुकूल हो सकता है. स्पिनरों को कराची की इस पिच से ज्यादा मदद नहीं मिल सकती है.