Disha Salian Case: दिशा सालियान केस में आदित्य ठाकरे की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, FIR दर्ज करने के लिए वकील ने मुंबई पुलिस को दी शिकायत (Watch Video)

Disha Salian Case: दिशा सालियान केस में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. मृतिका के पिता के वकील निलेश ओझा ने मुंबई पुलिस को FIR दर्ज करने को लेकर शिकायत दी है. इस शिकायत के बारे में दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान के वकील निलेश ओझा ने बताया कि आज उन्होंने सीपी ऑफिस में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसे जेडसीपी क्राइम ने स्वीकार किया और यह अब FIR बन गई है.

वकील निलेश ओझा ने बताया कि इस FIR में आरोपी आदित्य ठाकरे, दिनो मोरिया, सूरज पंचोली, उनका बॉडीगार्ड, परमबीर सिंह, सचिन वझे और रिया चक्रवर्ती शामिल हैं. ओझा ने परमबीर सिंह पर आरोप लगते हुए कहा कि इस मामले को दबाने का मुख्य मास्टरमाइंड था और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए झूठी बातें फैलाईं. यह भी पढ़े: Disha Salian Case: बीजेपी नेता किरीट सोमैया का आरोप, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में MVA सरकार ने दिशा सालियान मामले को दबा दिया

#WATCH | Disha Salian Murder case | Mumbai: Disha Salian's father Satish Salian's advocate, Nilesh Ojha says, "... Today, we have filed a written complaint to the CP office and the JCP Crime accepted it and this complaint is the FIR now... Accused are Aaditya Thackeray, Dino… pic.twitter.com/dzfPszOR9v

— ANI (@ANI) March 25, 2025