VIDEO: 'शिवाजी महाराज का तिलक उनके बाएं पैर के अंगूठे से हुआ था': अखिलेश यादव के बयान पर भड़की बीजेपी, जेल भेजने की कर दी मांग

Aurangzeb Row: देशभर में इन दिनों औरंगजेब को लेकर बहस चल रही है. इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्यसभा में सपा सांसद रामजीलाल सुमन के बयान का बचाव किया. उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि रामजीलाल इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं. जब इतिहास को पलटा जाएगा तो कई कड़वे सच सामने आएंगे. अखिलेश यादव ने अपने बयान में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का भी जिक्र किया.

उन्होंने कहा कि 'सुनने में आया है कि उनका तिलक बाएं पैर के अंगूठे से किया गया था.' इस बयान के बाद महाराष्ट्र में हंगामा मच गया और बीजेपी ने अखिलेश पर इतिहास को तोड़ने-मरोड़ने का आरोप लगाया.

#WATCH | Lucknow, UP: On Samajwadi Party MP Ramji Lal Suman's statement, SP Chief Akhilesh Yadav says, "Ramji Lal Suman said what he said because everyone is turning the pages of history... The leaders of BJP want to debate about Aurangzeb. So, Ramji Lal Suman also turned a page… pic.twitter.com/rY9i3SQkGB

#WATCH | Agra, UP | On his statement in the Rajya Sabha, Samajwadi Party MP Ramji Lal Suman says "...Babur came to India on the invitation of Rana Sanga. This is a historical fact. I did not intend to hurt anyone's feelings. Every time, it is said that India's Muslims have Babur… pic.twitter.com/jPLyd8Y2nI

