IND vs AUS, Champions Trophy 2025 Semi Final Live Toss & Scorecard: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, पहले गेंदबाजी करेगी टीम इंडिया, यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और स्कोरकार्ड

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी(ICC Champions Trophy) 2025 का पहला सेमीफाइनल 04 मार्च(मंगलवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया, जिसके चलते टीम इंडिया पहले गेंदबाजी करेगी, ऑस्ट्रेलिया ने टीम में दो बदलाव किया है. मैथ्यू शॉर्ट की जगह कूपर कोनोली, स्पेंसर जॉनसन की जगह तनवीर संघा को मौका मिला हैं. टीम इंडिया ने अपने प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया हैं. यह भी पढ़ें: चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मिलेगी टीम इंडिया को कड़ी टक्कर, ऐसे बनाएं अपनी विनिंग ड्रीम11 फैंटेसी टीम

