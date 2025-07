China: महिला बनकर पुरुषों के साथ अंतरंग संबंध बनाकर अश्लील वीडियो फिल्माता था शख्स, चुपके से फिल्में बनाकर बेचा

चीन के नानजिंग (Nanjing) प्रांत में एक अजीबोगरीब और परेशान करने वाला मामला चीनी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जहां एक व्यक्ति, जिसे अब "रेड अंकल" कहा जाता है, पर पुरुषों को यौन संबंधों के लिए लुभाने के लिए महिला बनने का आरोप लगाया गया है. चीनी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस व्यक्ति ने कथित तौर पर 1,000 से ज़्यादा पुरुषों को बहकाया और उनकी गुप्त रूप से वीडियो रिकॉर्डिंग की. वीबो और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई, खासकर जब कथित मुलकात के कुछ क्लिप प्रसारित होने लगे. यह स्कैम "#RedUncle" जैसे हैशटैग के तहत ट्रेंडिंग लिस्ट में सबसे ऊपर रहा, और कई यूजर्स ने इस धोखे के लंबे समय तक चलने पर अविश्वास और चिंता व्यक्त की. यह भी पढ़ें: Scary Afghanistan Tourism Promo: बंधक बनाए टूरिस्ट को घेरे और हाथ में बंदूकों के साथ तालिबानियों ने शेयर किया अफगानिस्तान टूरिज्म प्रोमो, आक्रोश में लोग

5 जुलाई को, नानजिंग की जियांगनिंग पुलिस ने जियाओ सरनेम वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, इस बात की पुष्टि करते हुए कि वह एक महिला बनकर और दूसरे पक्ष की सहमति के बिना अपने मुलाकातों को रिकॉर्ड कर रहा था. हालांकि, अधिकारियों ने तुरंत ही बेतुके ऑनलाइन दावों को खारिज कर दिया, जिसमें यह वायरल आंकड़ा भी शामिल था कि उसने 1,691 पुरुषों को धोखा दिया था. पुलिस ने स्पष्ट किया कि संदिग्ध वास्तव में 38 वर्ष का है, 60 वर्ष का नहीं, जैसा कि शुरुआती अफवाहों में बताया गया था. कई पीड़ितों की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन इंटरनेट ने मामले के दायरे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है. जियाओ को वर्तमान में अश्लील कंटेंट फैलाने के आरोप में हिरासत में लिया गया है, और जांच अभी भी जारी है.

