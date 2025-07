Scary Afghanistan Tourism Promo: बंधक बनाएं टूरिस्ट को घेरे और हाथ में बंदूकों के साथ तालिबानियों ने शेयर किया अफगानिस्तान टूरिज्म प्रोमो, आक्रोश में लोग

अमेरिकी पर्यटकों को अफ़ग़ानिस्तान आने का न्योता देने वाला तालिबान से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसके कंटेंट को लेकर व्यापक आलोचना हो रही है. तालिबान से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर किए गए इस वीडियो की शुरुआत एक नकली बंधक दृश्य से होती है, जो आतंकवाद के साथ देश के वैश्विक जुड़ाव का मज़ाक उड़ाता प्रतीत होता है. इसके बाद अफ़ग़ानिस्तान के मनोरम दृश्यों का एक अनोखा मिश्रण दिखाया गया है. सशस्त्र लड़ाके कलाश्निकोव के साथ पोज देते नजर आते हैं, तालिबान सैनिकों की सैन्य परेड दिखाई जाती है, जिन्हें पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्साहवर्धक संगीत के साथ जोड़ा गया है. इस विचित्र विरोधाभास ने दुनिया भर में आक्रोश पैदा कर दिया है, तथा कई लोगों ने इस क्लिप की निंदा करते हुए इसे अब तक जारी सबसे विचलित करने वाला तथा निरर्थक पर्यटक प्रचार बताया है. यह भी पढ़ें: VIDEO: बस से उतारकर 9 यात्रियों की मारी गोली! पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा आतंकी हमला, जांच में जुटी सेना

यह असामान्य अभियान ऐसे समय में सामने आया है जब तालिबान अगस्त 2021 में सत्ता हासिल करने के बाद से अपने शासन की अधिक “सामान्यीकृत” छवि पेश करने के अपने प्रयासों को जारी रखे हुए है. अपनी कट्टर प्रतिष्ठा और प्रतिबंधात्मक नीतियों के बावजूद, समूह अब अंतरराष्ट्रीय वैधता के लिए अपने व्यापक प्रयास के हिस्से के रूप में पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है.

🚨⚡UNUSUAL

Afghanistan has released a promotional video aimed at attracting Americans to visit — in a wild and unexpected way.

The message says:

"After liberating our homeland from you, now you’re welcome to come as tourists or guests 😁" pic.twitter.com/VvXaoWm3fb

— RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) July 7, 2025