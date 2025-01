AUS W vs ENG W Only Test 2025 Day 1 Scorecard: टी ब्रेक तक इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट पर 63 रन, ऑस्ट्रेलिया ने बनाई मैच पर मजबूत पकड़

Australia Womens National Cricket vs England Womens National Cricket Team Only Test 2025 Day 1 Scorecard: महिला एशेज 2025 में ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एकमात्र डे और नाईट टेस्ट आज यानी 30 जनवरी को मेलबर्न के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम टी ब्रेक तक 26 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 63 रन बनाई हैं. इंग्लैंड की ओर से नैट साइवर-ब्रंट 57 गेंदों में 20 रन और सोफिया डंकले 31 गेंदों में 6 रन बनाकर नाबाद हैं. इसके अलावा टैमी ब्यूमोंट 8 रन, मैया बोउशियर 2 रन और कप्तान हीथर नाइट 30 रन बनाकर आउट हो चुकी हैं.

वहीं ऑस्ट्रेलिया की ओर से किम गर्थ ने अब तक शानदार गेंदबाजी की है. किम गर्थ ने 10 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट चटकाई हैं. जबकि डार्सी ब्राउन को 1 विकेट मिला है. फिलहाल इंग्लैंड की नजरें बड़े स्कोर पर होगी. नैट साइवर-ब्रंट और सोफिया डंकले से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. दूसरे ओर, ऑस्ट्रेलिया की कोशिश इंग्लैंड को जल्दी ऑल आउट करने पर होगी.

England lose both openers and captain Heather Knight as Australia take the early advantage at the MCG - 64/3 at teahttps://t.co/CFHUKWvBdV | #Ashes | #WAshes pic.twitter.com/eXnGVEnXnv— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) January 30, 2025