RCB vs GG, WPL 2025 12th Match 1st Inning Scorecard: आरसीबी ने गुजरात जाइंट्स को दिया 126 रनों का टारगेट, कनिका आहूजा और राघवी बिष्ट ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी स्कोरकार्ड

Royal Challengers Bengaluru Women (WPL) vs Gujarat Giants Women (WPL), Womens Premier League 2025 12th Match 1st Inning Scorecard: महिला प्रीमियर लीग (Women's Premier League) का 12वां मुकाबला आज यानी 27 फरवरी को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला बनाम गुजरात जायंट्स महिला के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस बार गुजरात जाइंट्स की अगुवाई एश्ले गार्डनर (Ashleigh Gardner) कर रहीं हैं. जबकि, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) के कंधों पर हैं. RCB vs GG, WPL 2025 12th Match Live Toss And Scorecard: गुजरात जाइंट्स की कप्तान एश्ले गार्डनर ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड:

