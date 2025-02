RCB vs GG, WPL 2025 12th Match Live Toss And Scorecard: गुजरात जाइंट्स की कप्तान एश्ले गार्डनर ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

गुजरात जायंट्स महिला बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला (Photo Credits: Twitter)

Royal Challengers Bengaluru Women (WPL) vs Gujarat Giants Women (WPL), Womens Premier League 2025 12th Match Live Toss And Scorecard: महिला प्रीमियर लीग (Women's Premier League) का 12वां मुकाबला आज यानी 27 फरवरी को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला बनाम गुजरात जायंट्स महिला के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस बार गुजरात जाइंट्स की अगुवाई एश्ले गार्डनर (Ashleigh Gardner) कर रहीं हैं. जबकि, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में गुजरात जाइंट्स की कप्तान एश्ले गार्डनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. Royal Challengers Bengaluru Women vs Gujarat Giants Women 20 Stats: डब्लूपीएल में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं आरसीबी और गुजरात जाइंट्स का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

आरसीबी/गुजरात जाइंट्स ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी/बल्लेबाजी करने का किया फैसला:

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

आरसीबी: स्मृति मंधाना (कप्तान), डेनिएल व्याट-हॉज, एलिसे पेरी, ऋचा घोष (विकेटकीपर), राघवी बिस्ट, कनिका आहूजा, जॉर्जिया वेयरहैम, स्नेह राणा, किम गार्थ, प्रेमा रावत, रेणुका सिंह ठाकुर.

गुजरात जाइंट्स: बेथ मूनी (विकेटकीपर), हरलीन देयोल, फोबे लिचफील्ड, दयालन हेमलता, एशले गार्डनर (कप्तान), काशवी गौतम, डींड्रा डॉटिन, मेघना सिंह, तनुजा कंवर, प्रिया मिश्रा, भारती फुलमाली.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला क्रिकेट टीम बनाम गुजरात जायंट्स महिला क्रिकेट टीम मैच का लाइव स्कोरकार्ड: