Royal Challengers Bengaluru Women vs Gujarat Giants Women 20 Stats: डब्लूपीएल में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं आरसीबी और गुजरात जाइंट्स का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

गुजरात जायंट्स महिला बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला (Photo Credits: Twitter)

Royal Challengers Bengaluru Women (WPL) vs Gujarat Giants Women (WPL), Womens Premier League 2025 12th Match: महिला प्रीमियर लीग (Women's Premier League) का 12वां मुकाबला आज यानी 27 फरवरी को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला और गुजरात जायंट्स महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. इस बार गुजरात जाइंट्स की अगुवाई एश्ले गार्डनर (Ashleigh Gardner) कर रहीं हैं. जबकि, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) के कंधों पर हैं. RCB W vs GG W, WPL 2025 12th Match Key Players To Watch Out: आज गुजरात जाइंट्स और आरसीबी के बीच होगा रोमांचक मुकाबला, इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का यह पांचवां मैच है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला ने अब तक चार मैच खेली हैं. जिसमें 2 में जीत और 2 में हार का समाना किया है. ऐसे में इस मैच में बेंगलुरु की टीम तीसरी जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी. दूसरी ओर, गुजरात जायंट्स ने भी अब तक 4 मैच खेली है. जिसमें तीन में हार का सामना करना पड़ा है और एक में जीत दर्ज की है. ऐसे में एक रोमांचक मैच देखें को मिलेगा.

हेड टू हेड (RCB W vs GG W Head To Head)

इन गुजरात जाइंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के बीच अब तक 5 मुकाबला खेला गया है. इस दौरान आरसीबी की टीम ने तीन मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, गुजरात जाइंट्स ने दो मैच जीते हैं. आकंड़ों से ये साफ़ जाहिर होता हैं कि आज दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती हैं.

पिछले पांच आरसीबी बनाम गुजरात जाइंट्स डब्ल्यूपीएल मैच

08 मार्च 2023: जीजी (201/7) ने आरसीबी (190/6) को 11 रन से हराया

18 मार्च 2023: आरसीबी (189/2) ने जीजी (188/4) को 8 विकेट से हराया

27 फरवरी 2024: आरसीबी (110/2) ने जीजी (107/7) को 8 विकेट से हराया

06 मार्च 2024: जीजी (199/5) ने आरसीबी (180/8) को 19 रन से हराया

14 फरवरी 2025: आरसीबी (202/4) ने जीजी (201/5) को 6 विकेट से हराया.