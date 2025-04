Bangladesh National Cricket Team vs India National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रिय क्रिकेट टीम 2025 में अगस्त के महीने में 6 मैचों की सफेद गेंद की श्रृंखला के लिए बांग्लादेश का दौरा करेगी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मंगलवार, 15 अप्रैल को घोषणा की. टीम 2026 में टी20 विश्व कप की अगुवाई में घर से दूर 3 वनडे और इतने ही टी20 मैच खेलेगी. यह सीरीज 17 अगस्त, रविवार को शुरू होगी और 31 अगस्त को समाप्त होगी। सीरीज की शुरुआत वनडे चरण से होगी, जिसमें 17, 20 और 23 अगस्त को मैच खेले जाएंगे, जबकि टी20 मैच 26, 29 और 31 को खेले जाएंगे। मीरपुर और चटगाँव सभी मैचों की मेजबानी करेंगे.

भारत में फिलहाल आईपीएल 2025 का सीजन चल रहा है. सभी खिलाडी विभिन्न टीम के साथ इस टूर्नामेंट में मसरूफ हैं.

Dates announced for #TeamIndia's tour of Bangladesh.

The Senior Men's Team will play three T20Is and as many ODIs against Bangladesh.#BANvIND pic.twitter.com/xRnQa0BlZL

— BCCI (@BCCI) April 15, 2025