Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी(Champions Trophy) 2025 का सातवां मुकाबला 25 फरवरी(मंगलवार) को रावलपिंडी (Rawalpindi ) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला जाना हैं. लेकिन हल्की बूंदाबांदी अभी भी जारी है. कुछ समय पहले मुख्य कवर हटा दिया गया था क्योंकि बारिश थोड़ी देर के लिए रुकी थी, लेकिन अब फिर से शुरू हो गई है. जिसके कारण टॉस में देरी हो गई हैं, माहौल काफी उदास नजर आ रहा है. सुपर सॉपर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन खेल शुरू होने के लिए बारिश का रुकना जरूरी है. यह वैसी बारिश है, जो परेशान करने वाली होती है. साथ ही, स्टेडियम में ज्यादा हवा भी नहीं चल रही है, जिससे बादल जल्दी हटने के आसार कम दिख रहे हैं. यह भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 मैच पर बारिश का साया? यहां जानें रावलपिंडी के मौसम और पिच का मिजाज

रावलपिंडी में बारिश के कारण टॉस में देरी

Toss Delay 🪙:

It's drizzling in Rawalpindi at the moment. The covers are on, and the toss has been delayed.#WozaNawe #BePartOfIt #ChampionsTrophy #AUSvSA pic.twitter.com/j3mj1I3gJs

— Proteas Men (@ProteasMenCSA) February 25, 2025