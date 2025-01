Sri Lanka National Cricket Team vs Australia National Cricket Team 1st Test 2025 Toss Update: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पहला टेस्ट का पहला दिन आज यानी 29 जनवरी को गॉल के गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. नीचे आप दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देख सकतें हैं.

ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग इलेवन): उस्मान ख्वाजा, ट्रैविस हेड, मार्नस लाबुशेन, स्टीवन स्मिथ (कप्तान), जोश इंगलिस, ब्यू वेबस्टर, एलेक्स कैरी (डब्ल्यू), मिशेल स्टार्क, मैथ्यू कुह्नमैन, नाथन लियोन, टॉड मर्फी

श्रीलंका (प्लेइंग इलेवन): दिमुथ करुणारत्ने, ओशादा फर्नांडो, दिनेश चांडीमल, एंजेलो मैथ्यूज, कामिंडु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), कुसल मेंडिस (डब्ल्यू), प्रभात जयसूर्या, निशान पेइरिस, जेफरी वेंडरसे, असिथा फर्नांडो

Here's your playing XI for the first test against Australia! #SLvAUS #LionsRoar #SriLankaCricket pic.twitter.com/h8sXs7b2Oy

— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) January 29, 2025