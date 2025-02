Trump Modi Meeting: क्या ट्रंप ने मोदी को सौंप दिया बांग्लादेश? व्हाइट हाउस में दिए बयान से मचा हड़कंप! (Watch Video)

Trump Modi Meeting: पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान ने बांग्लादेश को लेकर नई बहस छेड़ दी है. व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा कि वह बांग्लादेश को पीएम मोदी के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस क्षेत्र में काम करने का सैकड़ों सालों का अनुभव है. इस बयान के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल मच गई है. ट्रंप पहले भी भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पर टिप्पणी कर चुके हैं. उन्होंने एक पुराने पॉडकास्ट में कहा था कि मोदी एक 'किलर गाइ' हैं, जो अपना काम बखूबी करना जानते हैं.

ट्रंप का यह बयान संकेत देता है कि बांग्लादेश अमेरिका की प्राथमिकताओं में नहीं है और वे इसे भारत के ‘प्लेबुक’ के हिसाब से संभालने देना चाहते हैं.

Safe to say that Trump has handed over Bangladesh to PM Modi on a platter.

Trump in his own words few years ago had offered help to PM Modi to deal with Pakistan. PM Modi had refused help stating that India will deal with them as India had had experience of dealing with such… https://t.co/R71RPZoLH6 pic.twitter.com/2XPVPofVl5

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) February 14, 2025