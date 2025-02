Elon Musk Meet With Modi: व्हाइट हाउस में एलन मस्क से मिले पीएम मोदी: स्पेस, इनोवेशन और भारत में टेस्ला की एंट्री पर की चर्चा

Elon Musk Meet With Modi: अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने स्पेसएक्स (SpaceX) के सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) से मुलाकात की. इस मुलाकात में स्पेस, टेक्नोलॉजी, मोबिलिटी और इनोवेशन समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई. मस्क और मोदी की यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब टेस्ला (Tesla) और स्टारलिंक (Starlink) भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने की योजना बना रहे हैं. मोदी और मस्क की यह बैठक व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) की मौजूदगी में हुई.

हालांकि, ट्रम्प ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें नहीं पता कि मस्क और मोदी की मुलाकात क्यों हुई. उन्होंने अंदाजा लगाया कि मस्क भारत में बिजनेस बढ़ाने के लिए मोदी से मिले होंगे.

Had a very good meeting with @elonmusk in Washington DC. We discussed various issues, including those he is passionate about such as space, mobility, technology and innovation. I talked about India’s efforts towards reform and furthering ‘Minimum Government, Maximum Governance.’ pic.twitter.com/7xNEqnxERZ

— Narendra Modi (@narendramodi) February 13, 2025