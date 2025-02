BSNL Posts ₹262 Cr Profit in Q3: बीएसएनएल ने रचा इतिहास! 17 साल बाद कमाया ₹262 करोड़ मुनाफा, सरकार की रणनीति हुई सफल (Watch Video)

BSNL Posts ₹262 Cr Profit in Q3: भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 262 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया है. यह कंपनी के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि BSNL को 17 साल बाद पहली बार लाभ हुआ है. सरकार की नई नीतियों, नेटवर्क विस्तार और लागत नियंत्रण उपायों के कारण यह सफलता मिली है. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि BSNL की तीनों प्रमुख सेवाओं, मोबाइल नेटवर्क, फाइबर टू होम (FTTH) और लीज लाइन में क्रमशः 15%, 18% और 14% की वृद्धि हुई है.

उन्होंने उम्मीद जताई कि चौथी तिमाही में भी राजस्व बढ़ेगा और कंपनी अपने खर्चों को नियंत्रित रखते हुए और अधिक मुनाफा कमाएगी.

Delhi: Union Minister Jyotiraditya Scindia says, "The Prime Minister has envisioned that the telecom sector will serve as the carriageway for India's digital future...Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL), a government-owned telecom company, has, for the first time in 17 years,… pic.twitter.com/6xYfn2nvMZ

— IANS (@ians_india) February 14, 2025