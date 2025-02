Sri Lanka National Cricket Team vs Australia National Cricket Team 2nd Test 2025 Toss Update: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दूसरा टेस्ट आज यानी 6 फरवरी से गॉल के गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. ऑस्ट्रेलिया की ओर से कूपर कोनोली इस मैच में अपना डेब्यू कर रहे हैं.

स्ट्रेलिया (प्लेइंग इलेवन): उस्मान ख्वाजा, ट्रैविस हेड, मार्नस लाबुशेन, स्टीवन स्मिथ (कप्तान), जोश इंगलिस, एलेक्स कैरी (डब्ल्यू), ब्यू वेबस्टर, कूपर कोनोली, मिशेल स्टार्क, मैथ्यू कुह्नमैन, नाथन लियोन

श्रीलंका (प्लेइंग इलेवन): पथुम निसांका, दिमुथ करुणारत्ने, दिनेश चंडीमल, एंजेलो मैथ्यूज, कामिंदु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), रमेश मेंडिस, प्रभात जयसूर्या, निशान पीरिस, लाहिरू कुमारा

Sri Lanka have won the toss and are batting first in Galle!

And a new Baggy Green has been presented... #SLvAUS

— cricket.com.au (@cricketcomau) February 6, 2025