International Cricket Match And WPL 2025 Schedule For Today: आज डब्लूपीएल में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, बस एक क्लिक पर जानें लाइव प्रसारण समेत 15 फरवरी के सभी मुकाबलों का पूरा शेड्यूल

विमेंस प्रीमियर लीग (Photo Credits: Twitter)

International Cricket And WPL 2025 Match Schedule For Today: आज यानी 15 फरवरी का दिन क्रिकेट प्रशंसकों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन कई रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे. महिला प्रीमियर लीग 2025 (Women's Premier League 2025) का आगाज हो गया हैं. मुंबई इंडियंस समेत कई बड़ी टीमें मैदान में उतरेंगी, जो दर्शकों के लिए एक शानदार क्रिकेटिंग अनुभव लेकर आएंगी. आज मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा. चलिए आज यानी 15 फरवरी को खेले जानें वाले सभी इंटरनेशनल मुकाबलों का पूरा शेड्यूल और उनके प्रसारण की जानकारी देखते हैं. International Cricket Match And WPL 2025 Schedule For Today: आज न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा फाइनल मुकाबला, बस एक क्लिक पर जानें लाइव प्रसारण समेत 14 फरवरी के सभी मुकाबलों का पूरा शेड्यूल

15 फरवरी का क्रिकेट के सभी मुकाबलों का लाइव प्रसारण सहित पूरा शेड्यूल:

तारीख और दिन मैच स्थान समय(IST) टेलीकास्ट/ स्ट्रीमिंग 15 फरवरी 2025 मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स (WPL 2025), दूसरा टी20 मुकाबला वडोदरा, कोटाम्बी स्टेडियम 07:30 PM स्पोर्ट्स18 नेटवर्क, JioCinema एप और वेबसाइट

हर मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग और प्रसारण की व्यवस्था की अलग अलग होगी, जिससे क्रिकेट प्रशंसक अपने पसंदीदा टीमों और खिलाड़ियों का प्रदर्शन देख सकते हैं. तो तैयार हो जाइए इस क्रिकेटिंग उत्सव का आनंद उठाने के लिए, जहां रोमांचक मुकाबलों के साथ क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर होगा.