International Cricket Match And WPL 2025 Schedule For Today: आज न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा फाइनल मुकाबला, बस एक क्लिक पर जानें लाइव प्रसारण समेत 14 फरवरी के सभी मुकाबलों का पूरा शेड्यूल

क्रिकेट मैच शेड्यूल

International Cricket Match Schedule For Today: आज यानी 14 फरवरी का दिन क्रिकेट प्रशंसकों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन कई रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे. आज से महिला प्रीमियर लीग 2025 (Women's Premier League 2025) का आगाज हो रहा हैं. न्यूजीलैंड समेत कई बड़ी टीमें मैदान में उतरेंगी, जो दर्शकों के लिए एक शानदार क्रिकेटिंग अनुभव लेकर आएंगी. आज न्यूज़ीलैंड और पाकिस्तान के बीच ट्राई सीरीज का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. दिन में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मुकाबला खेला जाएगा. वहीं, जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला भी खेला जाएगा. इसके अलावा नामीबिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच भी वनडे मुकाबला खेला जाएगा. चलिए आज यानी 14 फरवरी को खेले जानें वाले सभी इंटरनेशनल मुकाबलों का पूरा शेड्यूल और उनके प्रसारण की जानकारी देखते हैं. PAK vs NZ, ODI Tri-Series 2025 Final Match Key Players To Watch Out: पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच आज से खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

14 फरवरी का क्रिकेट के सभी मुकाबलों का लाइव प्रसारण सहित पूरा शेड्यूल:

तारीख और दिन मैच स्थान समय(IST) टेलीकास्ट/ स्ट्रीमिंग 14 फरवरी 2025 श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया, दूसरा वनडे मुकाबला कोलंबो, आर प्रेमदासा स्टेडियम 10:00 AM सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क, लाइव स्ट्रीमिंग सोनीलिव ऐप, फैनकोड ऐप और वेबसाइट 14 फरवरी 2025 जिम्बाब्वे बनाम आयरलैंड, पहला वनडे मुकाबला हरारे, हरारे स्पोर्ट्स क्लब 1:00 PM फैनकोड ऐप और वेबसाइट 14 फरवरी 2025 पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड, ट्राई सीरीज का फाइनल मुकाबला कराची, नेशनल स्टेडियम 2:30 PM सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क, लाइव स्ट्रीमिंग सोनीलिव ऐप, फैनकोड ऐप और वेबसाइट 14 फरवरी 2025 नामीबिया बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका, वनडे मुकाबला अल अमराट, अल अमराट क्रिकेट ग्राउंड (मंत्रालय टर्फ 1) 11:30 AM FanCode ऐप और वेबसाइट 14 फरवरी 2025 गुजरात जाइंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (WPL 2025), पहला टी20 मुकाबला वडोदरा, कोटाम्बी स्टेडियम 07:30 PM स्पोर्ट्स18 नेटवर्क, JioCinema एप और वेबसाइट

हर मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग और प्रसारण की व्यवस्था की अलग अलग होगी, जिससे क्रिकेट प्रशंसक अपने पसंदीदा टीमों और खिलाड़ियों का प्रदर्शन देख सकते हैं. तो तैयार हो जाइए इस क्रिकेटिंग उत्सव का आनंद उठाने के लिए, जहां रोमांचक मुकाबलों के साथ क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर होगा.