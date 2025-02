Sri Lanka National Cricket Team vs Australia National Cricket Team 1st ODI 2025 Toss Update: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की सीरीज का पहला वनडे आज यानी 12 फरवरी को कोलंबो के आर.प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. नीचे आप दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देख सकतें हैं.

ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग इलेवन): मैथ्यू शॉर्ट, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, स्टीवन स्मिथ (कप्तान), मार्नस लाबुशेन, कूपर कोनोली, एलेक्स कैरी (डब्ल्यू), आरोन हार्डी, सीन एबॉट, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा, स्पेंसर जॉनसन

श्रीलंका (प्लेइंग इलेवन): पथुम निसांका, अविष्का फर्नांडो, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिंदु मेंडिस, चैरिथ असलांका (कप्तान), जेनिथ लियानगे, डुनिथ वेलालेज, वानिंदु हसरंगा, महेश थीक्षाना, ईशान मलिंगा, असिथा फर्नांडो

Charith Asalanka won the toss and elected to bat first. #SLvAUS pic.twitter.com/iKYX56VaNS

— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) February 12, 2025