Drone Attack Video: रूस ने चेरनोबिल परमाणु प्लांट पर किया हमला, ड्रोन हमला अटैक का वीडियो आया सामने, यूक्रेन ने जताई चिंता

Chernobyl Nuclear Plant Attack: यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने हाल ही में दावा किया है कि एक रूसी हमला ड्रोन ने चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के नष्ट हो चुके चौथे रिएक्टर को ढकने वाले सुरक्षात्मक आवरण पर हमला किया. इस हमले में सुरक्षात्मक ढांचे को नुकसान पहुंचा, हालांकि आग पर काबू पा लिया गया और विकिरण स्तर में कोई वृद्धि नहीं हुई है. प्रारंभिक आकलन के अनुसार, संरचनात्मक क्षति महत्वपूर्ण है.

राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस घटना को वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है. उन्होंने कहा कि चेरनोबिल का यह सुरक्षात्मक आवरण यूक्रेन ने यूरोप, अमेरिका और अन्य देशों के साथ मिलकर बनाया था, जो सच्ची वैश्विक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध हैं. उनके अनुसार, रूस एकमात्र ऐसा देश है जो इस प्रकार के स्थलों पर हमला करने, परमाणु संयंत्रों पर कब्जा करने और युद्ध को अंजाम देने में संकोच नहीं करता, जिससे यह पूरी दुनिया के लिए एक आतंकवादी खतरा बन गया है.

