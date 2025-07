Bengaluru Road Accident: बेंगलुरु में सड़क पार करते समय लड़के को बस ने मारी टक्कर, CCTV कैमरे में एक्सीडेंट का VIDEO कैद

Bengaluru Road Accident: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक दर्दनाक सड़क हादसे का वीडियो सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह घटना उस समय हुई जब एक किशोर कॉलेज जाने के लिए बस पकड़ने की जल्दबाज़ी में लापरवाही से सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था. तभी तेज रफ्तार में आ रही एक दूसरी बस ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.



इस हादसे का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि लड़का दौड़ते हुए सड़क पार करने की कोशिश करता है. तभी सामने से एक तेज़ रफ्तार बस आती है और उसे जोरदार टक्कर मार देती है. टक्कर लगते ही वह सड़क पर गिर जाता है और कुछ देर तक वहीं पड़ा रहता है.

Caught on Cam | A teenager got severely injured while attempting to cross the road in haste to catch his college bus in Bengaluru.#Viral #ViralVideo #Bengaluru #Karnataka #Bus #Accident pic.twitter.com/dSLxPRMEYR

— TIMES NOW (@TimesNow) July 4, 2025