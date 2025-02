Gujarat Giants Women vs Royal Challengers Bengaluru Women, WPL 2025 1st Match Live Score Update: महिला प्रीमियर लीग (Women's Premier League) का महाकुंभ (Maha Kumbh) आज यानी 14 फरवरी से शुरू हो गया हैं. इस लीग में रोजाना फैंस को रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. इस लीग में पांच टीमों ने हिस्सा लिया हैं. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला गुजरात जाइंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला वडोदरा (Vadodara) के कोटाम्बी स्टेडियम (Kotambi Stadium) में खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों में कई नए बदलाव हुए हैं, जिससे मुकाबला और रोमांचक हो सकता है. इस बार गुजरात जाइंट्स की अगुवाई एश्ले गार्डनर (Ashleigh Gardner) कर रहीं हैं. जबकि, आरसीबी की कमान स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) के कंधों पर हैं. इस बार डब्लूपीएल का आयोजन चार शहरों में हो रहा हैं. इसमें वड़ोदरा (Vadodara), बेंगलुरु (Bengaluru), लखनऊ (Lucknow) और मुंबई (Mumbai) शामिल हैं. टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच वड़ोदरा में खेला जा रहा हैं. इस बीच टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात जाइंट्स की टीम की सलामी बल्लेबाज बेथ मूनी के बाद कप्तान एश्ले गार्डनर ने महज 25 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया हैं. गुजरात जाइंट्स की टीम का स्कोर 147/3.

गुजरात जाइंट्स की टीम की कप्तान एश्ले गार्डनर ने जड़ा अर्धशतक:

A captain's knock 🫡

Ashleigh Gardner brings up a quickfire fifty off just 25 balls! 🔥#GGvRCB #TATAWPL2025 #GujaratGiants #BringItOn #Adani

— Gujarat Giants (@Giant_Cricket) February 14, 2025