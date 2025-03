IPL 2025: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 का आगाज 22 मार्च को होगा. पहला कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा. इस मैच से पहले विराट कोहली, क्रुणाल पांड्या और आरसीबी के अन्य खिलाड़ी कोलकाता पहुंचे और उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे पर देखा गया. जिसका वीडियो सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है की सभी खिलाड़ी अपना बैग लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं. जिसमें विराट कोहली फ़ोन चलाते हुए नज़र आ रहे हैं. नीचे आप वीडियो देख सकतें हैं.

Virat Kohli Has Arrived In The City Of Joy.👑♥️

.

.

.

.#ViratKohli #RCB #Kolkata #IPL2025 pic.twitter.com/P9l9ErLWF7

— virat_kohli_18_club (@KohliSensation) March 19, 2025