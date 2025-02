प्रेमानंद महाराज का एक दिल को छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें बोलने वाली कठपुतलियों जोजो और जॉनी के साथ बातचीत करने के बाद बेकाबू होकर हंसते हुए देखा जा सकता है. 'इंडियाज गॉट लैटेंट' के एक प्रतिभागी ने दो कठपुतलियों जोजो और जॉनी के साथ प्रदर्शन किया और अपने मजेदार चुटकुलों से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया. इसके बाद इस प्रतिभागी ने प्रेमानंद जी के दरबार में अपनी अनूठी कला का प्रदर्शन किया. प्रेमानंद जी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और जब दोनों ने परफॉर्म किया तो वे बच्चों की तरह खुशी से हंसने लगे. 5 मिनट के इस वीडियो ने कई लोगों के दिलों को छू लिया है और अब यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. यह भी पढ़ें: Premananda Maharaj Padayatra Controversy: प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा पर विवाद खत्म, NRI सोसाइटी के अध्यक्ष ने चरणों में गिरकर मांगी माफी; VIDEO

Watch this video once I bet you will not stop smiling ❤️🥹 pic.twitter.com/Qfv7989lsm

— RADHE ࿗ 𓃮 (@Iamradhe_p00) February 19, 2025