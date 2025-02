आज के डिजिटल युग में हर दिन कुछ नया देखना आम बात हो गई है, सोशल मीडिया पर लगातार नए और चौंकाने वाले कंटेंट की भरमार है. अब हमें कोई भी चीज़ प्रभावशाली या चौंकाने वाली नहीं लगती, क्योंकि अब कुछ अप्रत्याशित देखना हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है. हालांकि, एक ऐसा अनोखा और आश्चर्यजनक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है, जिसे देखकर दर्शक पहली नज़र में ही भ्रमित हो जाते हैं. यह भी पढ़ें: Tigress Preys On Turtle: रणथंभौर नेशनल पार्क की मशहूर बाघिन 'रिद्धि' ने धूप सेक रहे कछुए का किया शिकार, देखें वायरल वीडियो

इंसान जैसे होंठ वाले एक विचित्र जीव का वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. फुटेज में एक मछली दिखाई दे रही है जिसके बड़े होंठ हैं, जिसे पाने के लिए कई लोग सर्जरी करवाते हैं, लेकिन इस जीव के होंठ प्राकृतिक रूप से हैं. यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिससे नेटिज़न्स हैरान रह गए क्योंकि वे मछली की पहचान करने की कोशिश कर रहे थे.

What fish is this? 😬 pic.twitter.com/lSvy5haZHF

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) February 1, 2025