पुणे, महाराष्ट्र: मुंबई पुणे हाईवे के वाकड के पास स्थित टिप टॉप होटल के पास एक भीषण एक्सीडेंट हुआ. जिसमें एक तेज रफ़्तार कार ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी. जिसके कारण दो लोग घायल हो गए. तेज रफ़्तार सेडान कार ने बाइक सवारों को पीछे से टक्कर मारी. जिसके कारण बाइक सवार सड़क पर गिर गए और इसके बाद दोनों खुद ही उठकर साइड में आ गए. टक्कर लगते ही दोनों बाइक के साथ घसीटते हुए गए. इस दौरान कार भी गोल घूमी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जिसमें देख सकते है की दोनों के कपड़े फट गए है और इन्हें चोटें आई है. इस एक्सीडेंट का वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर @pulse_pune नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Pune Road Accident: पुणे में नवले ब्रिज पर भीषण हादसा, दो की मौत कई घायल

मुंबई पुणे हाईवे पर एक्सीडेंट

