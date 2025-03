GT vs MI, IPL 2025 9th Match Live Toss And Scorecard: मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

गुजरात टाइटंस बनाम मुंबई इंडियंस (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Gujarat Titans Cricket Team vs Mumbai Indians Cricket Team, IPL 2025 9th Match Live Toss And Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का नौवां मुकाबला आज यानी 29 मार्च को गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम (GT) बनाम मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम (MI) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में दोनों ही टीमें अपना पहला मुकाबला गवां कर खेल रहीं हैं. इस सीजन में गुजरात टाइटंस की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. जबकि, मुंबई इंडियंस की कमान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के कंधों पर हैं. इस बीच रोमांचक मुकाबला में गुजरात टाइटंस/मुंबई इंडियंस के कप्तान शुभमन गिल/हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़े: GT vs MI, IPL 2025 9th Match Stats And Preview: गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच होगी कांटे की टक्कर, आज के मुकाबले में बन सकते हैं ये बड़े रिकॉर्ड

मुंबई इंडियंस ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला

MI wins the toss and opts to field against GT! - Time to unleash the bowling attack at Narendra Modi Stadium. Let’s go, Paltan! 💪 #MumbaiIndians #GTvMI #IPL2025 pic.twitter.com/MR0kq00Z1Z — Cricketik 24×7 (@cricketik247) March 29, 2025

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), शेरफेन रदरफोर्ड, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, रविश्रीनिवासन साई किशोर, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रिसिध कृष्णा.

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा, रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, हार्दिक हार्दिक पांड्या (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, मिशेल सेंटनर, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, मुजीब उर रहमान, सत्यनारायण राजू.

गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम और मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम मैच का लाइव स्कोरकार्ड: