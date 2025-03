VIDEO: मुजफ्फरनगर में BJP नेता के होटल में फायरिंग, जमकर मचाया आतंक, बदमाश बोले.. अगली बार मालिक के माथे पर मारेंगे गोली

मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बुरी तरह से लड़खड़ा गई है. मुजफ्फरनगर में ऐसी घटना सामने आई है, जिसको देखने के बाद यहां की कानून व्यवस्था पर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे. शहर में बीजेपी पार्टी के नेता नीतीश मलिक के होटल पर स्कॉर्पियो सवार बदमाशों द्वारा घुसकर कई राउंड फायरिंग करने से हड़कंप मच गया.घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जिसमें नकाबपोश हमलावर को गोली चलाते हुए और धमकी देते हुए सुना जा सकता है. इस घटना के बाद शहर में हड़कंप मच गया है. कई देर तक बदमाश होटल में हंगामा मचाते रहे. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @sirajnoorani नाम के हैंडल से शेयर शेयर किया गया है.

बीजेपी नेता के होटल में घुसकर फायरिंग

UP: Firing at BJP leader Nitish Malik's hotel in Muzaffarnagar. The attacker said while running away - "Let me tell you, I will shoot the next bullet in the forehead"

The attacker took the name of criminal Sagar Malik, who had committed a murder inside the court in the year 2015 pic.twitter.com/MqB97rLnkb

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) March 29, 2025