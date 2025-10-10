Cow in Bengaluru Metro: बेंगलुरू के बाना शंकरी मेट्रो स्टेशन (Bana Shankari Metro Station) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक गाय स्टेशन पर घूमती दिखाई दे रही है. इस अप्रत्याशित घटना ने यात्रियों को हैरान और परेशान कर दिया. कुछ ने मजाक में कहा कि गाय मेट्रो का अनुभव लेने आई थी. तो कुछ ने इसे लापरवाही का नतीजा करार दिया. हालांकि, स्टेशन पर मौजूद लोगों और मेट्रो (Namma Metro) कर्मचारियों ने तुरंत स्थिति को नियंत्रण में कर लिया और गाय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

जानकारी के अनुसार, सुरक्षाकर्मी मौजूद न होने के कारण गाय आसानी से स्टेशन में घुस गई थी. यह घटना सुरक्षा और स्टेशन प्रबंधन के महत्व को भी उजागर करती है.

बेंगलुरू के मेट्रो स्टेशन में घुसी गाय

View this post on Instagram A post shared by Karnataka Portfolio (@karnatakaportfolio_)

