जब भेड़ को आया गुस्सा, तिलमिलाए जानवर ने हमला करके कर दी शख्स की हालत खराब (Watch Viral Video)

Sheep Viral Video: ‘कहते हैं जब वक्त खराब होता है तो हाथी पर सवार शख्स को भी कुत्ता काट लेता है…’ कई बार इस तरह की कहावत को आपने अपनी आंखों के सामने सच होते हुए भी देखा होगा कि जब सच में किसी का समय खराब चल रहा होता है तो काफी सावधानी बरतने के बावजूद उसके साथ कोई न कोई घटना घट ही जाती है. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक गुस्साई भेड़ (Sheep) शख्स को न सिर्फ अपने गुस्से का शिकार बनाती है, बल्कि बार-बार उस पर हमला करके उसकी हालत भी खराब कर देती है. शख्स जितनी बार बचने की कोशिश करता है, उतनी बार भेड़ उस पर हमला करती है.

इस वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- यदि आपका दिन खराब चल रहा है, तो इसे देखें… शेयर किए जाने के बाद से खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 2 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. यह भी पढ़ें: आगे चल रहा था बड़े हाथियों का पूरा झुंड, उनके साथ होने के लिए नन्हे गजराज ने लगा दी दौड़ (Watch Viral Video)

हमला करके भेड़ ने कर दी शख्स की हालत खराब

If you're having a bad day, watch this 😂 pic.twitter.com/elftiLGIJT

