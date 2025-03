Sanoj Mishra Rape Case: बॉलीवुड डायरेक्टर सनोज मिश्रा रेप केस में गिरफ्तार, छोटी शहर की लड़की से कई बार दुष्कर्म का आरोप; वायरल गर्ल मोनालिसा को भी ऑफर की थी फिल्म

Bollywood Director Sanoj Mishra Arrested: बॉलीवुड से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा, जिन्होंने हाल ही में महाकुंभ मेले में वायरल हुई मोनालिसा को अपनी फिल्म ऑफर की थी, उन्हें रेप केस में गिरफ्तार कर लिया गया है. सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट से उनकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद नबी करीम पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीड़िता एक छोटे शहर से ताल्लुक रखती है और फिल्मों में करियर बनाना चाहती थी. 2020 में उसकी मुलाकात टिकटॉक और इंस्टाग्राम के जरिए सनोज मिश्रा से हुई थी.

धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी और फिर 17 जून 2021 को डायरेक्टर ने उसे फोन कर मिलने के लिए बुलाया. जब पीड़िता ने सामाजिक दबाव का हवाला देते हुए मिलने से मना कर दिया, तो सनोज मिश्रा ने आत्महत्या की धमकी दी, जिससे डरकर वह मिलने पहुंची.

Monalisa will soon be a movie star!

She gets a film offer... Writer-director Sanoj Mishra signed her for The Diary of Manipur.#MonaLisa #Film #Sanojmishra #TheDiaryofManipur pic.twitter.com/CpLvSJRqFF

— विकास प्रताप सिंह राठौर🚩🇮🇳 (@V_P_S_Rathore) January 31, 2025