PM Modi on Instagram: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रचा इतिहास, इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले राजनेता बने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credits: ANI)

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने डिजिटल दुनिया (Digital World) में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की है. इंस्टाग्राम (Instagram) पर उनके फॉलोअर्स की संख्या 100 मिलियन (10 करोड़) के पार पहुंच गई है. इसके साथ ही वह इस प्लेटफॉर्म पर इस जादुई आंकड़े तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले सेवारत वैश्विक नेता और राजनेता बन गए हैं. साल 2014 में इंस्टाग्राम से जुड़ने वाले पीएम मोदी (PM Modi) ने पिछले एक दशक में अपने अकाउंट को दुनिया के सबसे सक्रिय और प्रभावशाली डिजिटल मंचों में से एक बना दिया है.

वैश्विक नेताओं में सबसे आगे मोदी

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी का दबदबा अन्य प्रमुख नेताओं की तुलना में काफी अधिक है. उनके फॉलोअर्स की संख्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (43.2 मिलियन) से दोगुनी से भी ज्यादा है. गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के अगले पांच सबसे बड़े नेताओं के कुल फॉलोअर्स को मिलाकर भी पीएम मोदी की व्यक्तिगत संख्या उनसे अधिक बैठती है.

पीएम मोदी के इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स हुए

(Photo Credits: Instagram/@narendramodi)

दुनिया के शीर्ष नेताओं के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की स्थिति:

नरेंद्र मोदी (भारत): 100 मिलियन

100 मिलियन डोनाल्ड ट्रंप (अमेरिका): 2 मिलियन

2 मिलियन प्रबोवो सुबिआंतो (इंडोनेशिया): 15 मिलियन

15 मिलियन लुला डी सिल्वा (ब्राजील): 4 मिलियन

4 मिलियन रजब तैयब एर्दोगन (तुर्की):6 मिलियन

अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी दबदबा

सिर्फ इंस्टाग्राम ही नहीं, बल्कि अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी प्रधानमंत्री मोदी की पकड़ बेहद मजबूत है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर उनके 106.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि फेसबुक पर उन्हें 54 मिलियन लोग फॉलो करते हैं. यह आंकड़े वैश्विक स्तर पर, विशेषकर युवा आबादी के बीच उनकी गहरी पहुंच और लोकप्रियता को दर्शाते हैं.

भारत में भी बढ़त बरकरार

देश के भीतर भी पीएम मोदी सोशल मीडिया पर अन्य राजनीतिक हस्तियों से काफी आगे हैं. भारतीय नेताओं में दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिनके लगभग 16.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं. वहीं, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगभग 12.6 मिलियन फॉलोअर्स के साथ तीसरे स्थान पर हैं.

अप्रूवल रेटिंग में भी नंबर वन

सोशल मीडिया फॉलोअर्स के अलावा प्रधानमंत्री की लोकप्रियता 'ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग' में भी दिखाई देती है. हालिया आंकड़ों (फरवरी 2026) के अनुसार, अमेरिकी बिजनेस इंटेलिजेंस फर्म 'मॉर्निंग कंसल्ट' ने पीएम मोदी को 67 प्रतिशत अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में शीर्ष पर रखा है. वहीं, स्टेटिस्टा के दिसंबर 2025 के आंकड़ों में उनकी रेटिंग 70 प्रतिशत तक दर्ज की गई थी.

प्रधानमंत्री की यह डिजिटल सफलता उनके निरंतर जन-संपर्क और भारत की 'सॉफ्ट पावर' को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.