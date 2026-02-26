West Indies vs South Africa, T20 World Cup 2026 47th Match Weather Update: अहमदाबाद में वेस्टइंडीज बनाम दक्षिण अफ्रीका मुकाबले में मौसम बनेगा अहम फैक्टर या फैंस उठाएंगे पूरे मैच का लुफ्त? यहां जानें मौसम का हाल

वेस्टइंडीज बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Indies National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, ICC Men's T20 World Cup 2026 47th Match Weather Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 47वां मुकाबला आज यानी 26 फरवरी को वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. सुपर-8 के ग्रुप-1 का यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है. वेस्टइंडीज की कमान शाई होप (Shai Hope) के हाथों में है, जबकि दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी एडेन मार्करम (Aiden Markram) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: England vs Pakistan, T20 World Cup 2026 45th Match Prediction: अहम मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर बढ़त बनाना चाहेगा इंग्लैंड, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

वेस्टइंडीज की टीम शानदार फॉर्म में नजर आ रही है और उसने अपने पिछले मैच में जिम्बाब्वे को 107 रन से हराया था. टीम के लिए शिमरोन हेटमायर और रोवमैन पॉवेल जैसे बल्लेबाज अहम भूमिका निभा सकते हैं, जबकि गुडाकेश मोटी गेंदबाजी में प्रभावी रहे हैं. दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 76 रन से हराकर आत्मविश्वास हासिल किया है. एडेन मार्करम, क्विंटन डी कॉक और डेविड मिलर बल्लेबाजी में मजबूत स्तंभ हैं, जबकि मार्को यानसेन और कगिसो रबाडा गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे.

वेस्टइंडीज बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (WI vs SA T20I Head To Head Record)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक 29 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान वेस्टइंडीज ने 15 मैच जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका को 14 मुकाबलों में जीत मिली है. टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच पांच मुकाबले हुए हैं, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने चार मैच जीते हैं, जबकि वेस्टइंडीज केवल एक मुकाबला जीत सका है.

अहमदाबाद का मौसम (Ahmedabad Weather Update)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का यह मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में खेला जाएगा. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अहमदाबाद में मैच के दिन मौसम साफ रहने की संभावना है. आसमान ज्यादातर साफ रहेगा और बारिश की संभावना बेहद कम है.

मैच के दौरान अधिकतम तापमान लगभग 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. दोपहर में गर्मी का असर देखने को मिल सकता है, लेकिन शाम की ओर परिस्थितियां बेहतर होंगी. ओस का प्रभाव सीमित रहने की संभावना है, जिससे दोनों पारियों में बल्लेबाजों और गेंदबाजों को समान मौके मिल सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (WI vs SA 47th Match Playing Prediction)

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान, विकेटकीपर), ब्रैंडन किंग, शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, अकील होसेन, गुडाकेश मोटी, शमार जोसेफ, जेडन सील्स.

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को यानसेन, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्टजे, लुंगी एनगिडी.

नोट: वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.