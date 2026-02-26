West Indies vs South Africa, T20 World Cup 2026 47th Match Prediction: अहम मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराकर बढ़त बनाए रखना चाहेगा वेस्टइंडीज, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

वेस्टइंडीज बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Indies National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, ICC Men's T20 World Cup 2026 47th Match Winner Prediction: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 47वां मुकाबला आज यानी 26 फरवरी को वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. सुपर-8 के ग्रुप-1 का यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है. वेस्टइंडीज की टीम +5.350 के शानदार नेट रन रेट के साथ अंक तालिका में पहले स्थान पर है, जबकि दक्षिण अफ्रीका दूसरे स्थान पर मौजूद है. वेस्टइंडीज की कप्तानी शाई होप (Shai Hope) कर रहे हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका की कमान एडेन मार्करम (Aiden Markram) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? पल्लेकेले में इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

वेस्टइंडीज ने अपने पिछले मुकाबले में जिम्बाब्वे को 107 रन से हराकर शानदार फॉर्म का प्रदर्शन किया है. टीम के लिए शिमरोन हेटमायर 219 रन के साथ सबसे सफल बल्लेबाज रहे हैं, जबकि गुडाकेश मोटी 10 विकेट लेकर गेंदबाजी में अहम भूमिका निभा रहे हैं. टीम की बल्लेबाजी में रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड और जेसन होल्डर जैसे मैच विनर मौजूद हैं.

दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 76 रन से हराकर टूर्नामेंट में दमदार शुरुआत की है. कप्तान एडेन मार्करम 182 रन बना चुके हैं, जबकि मार्को यानसेन 11 विकेट लेकर गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई कर रहे हैं. टीम के पास डेविड मिलर, क्विंटन डी कॉक और कगिसो रबाडा जैसे अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं, जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं.

वेस्टइंडीज बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (WI vs SA T20I Head To Head Record)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक 29 मुकाबले खेले गए हैं. वेस्टइंडीज ने 15 मैच जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका को 14 मुकाबलों में जीत मिली है. टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच पांच मुकाबले हुए हैं, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने चार मैच जीते हैं, जबकि वेस्टइंडीज केवल एक मुकाबला जीत सका है.

ये टीम मार सकती है बाजी (WI vs SA Match Winner Prediction)

मौजूदा फॉर्म, नेट रन रेट और विस्फोटक बल्लेबाजी को देखते हुए वेस्टइंडीज का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है. अहमदाबाद की बल्लेबाजी के अनुकूल पिच पर वेस्टइंडीज के पावर हिटर्स बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं. हालांकि दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाजी और संतुलित टीम किसी भी समय मुकाबला पलटने की क्षमता रखती है. अगर कगिसो रबाडा और मार्को यानसेन शुरुआती विकेट निकालते हैं, तो मैच दक्षिण अफ्रीका के पक्ष में जा सकता है.

वेस्टइंडीज की जीत की संभावना: 55%

दक्षिण अफ्रीका की जीत की संभावना: 45%

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (WI vs SA 47th Match Playing Prediction)

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान, विकेटकीपर), ब्रैंडन किंग, शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, अकील होसेन, गुडाकेश मोटी, शमार जोसेफ, जेडन सील्स.

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को यानसेन, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्टजे, लुंगी एनगिडी.

नोट: वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.