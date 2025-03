Hardik Pandya Spotted With Tilak on His Forehead: पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) आईपीएल 2025 के रोमांचक मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की मेजबानी कर रहे है. डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर ने अपने पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की थी, जबकि मुंबई इंडियंस अपनी पहली जीत की तलाश में है. MI बनाम KKR मुकाबले से पहले, मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या टॉस के दौरान माथे पर तिलक लगाए हुए नजर आए. हिंदू धर्म में तिलक लगाना एक सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे लोग वर्षों से निभाते आ रहे हैं. नेटिज़न्स ने इसे तुरंत नोटिस किया और सोशल मीडिया पर इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं। यहां कुछ प्रतिक्रियाएं दी गई हैं.

तिलक लगाए नजर आए हार्दिक पांड्या

देखें फैंस क रिएक्शन

First time seeing a player with a tilak coming to play WINNNN HARDIK PANDYA WIN#mivskkrpic.twitter.com/3YwLcsNM4Y — Manish🇮🇳 (@manibhaii16) March 31, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)