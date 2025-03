लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में बीच सड़क पर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें लाठी-डंडे और लात-घूंसों का इस्तेमाल किया गया. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसने लोगों का ध्यान खींचा है. रिपोर्ट के अनुसार विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर लकड़ी के डंडों से हमला कर दिया, जिससे सड़क पर अफरा-तफरी मच गई. हाथापाई को बढ़ते हुए देखने वाले लोग खड़े थे, लेकिन फुटेज में तत्काल कोई हस्तक्षेप नहीं देखा गया. यह भी पढ़ें: Donkey Route: मानव तस्करी के खिलाफ NIA की बड़ी कार्रवाई! डंकी रूट से अमेरिका भेजने वाला एजेंट गिरफ्तार, पीड़ित से पूछताछ के बाद हुआ खुलासा

#Lucknow: Video of a fight between two groups goes viral

Heavy fight with sticks

Sticks and kicks were used in the middle of the road

The case is being reported from PGI police station area pic.twitter.com/1bExRFBoNF

