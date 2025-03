Fact Check: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम पर ठगी, ₹50,000 लोन अप्रूव होने का दिया जा रहा झांसा; PIB ने बताई सच्चाई

Fact Check: आजकल ऑनलाइन ठगी के नए-नए तरीके सामने आ रहे हैं. अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है. हाल ही में एक फर्जी अप्रूवल लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि आपका ₹50,000 का लोन मंजूर हो गया है. लेकिन, इसके लिए ₹2,750 का डॉक्यूमेंटेशन चार्ज भरना होगा.

हालांकि, PIB Fact Check ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है और इसे फेक बताया है.

An approval letter claims to grant a loan of ₹50,000 under PM Mudra Yojana on payment of ₹2,750 as documentation charges #PIBFactCheck

❌This letter is #Fake

✅Refinancing Agency - MUDRA doesn't lend directly to micro-entrepreneurs/individuals

✅Mudra loans under Pradhan… pic.twitter.com/jpSIsynlEW

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) March 31, 2025